Les dessous de la crise institutionnelle à Bassins

Vers un passage à la proportionnelle

La Municipalité de Bassins va demander de passer au système proportionnel pour son Conseil communal d’ici à la fin de la législature. Le village de 1450 habitants n’y est pas contraint par la loi, alors que les partis traditionnels n’y ont jamais été représentés et ne souhaitent pas l’être à l’avenir. «Nous voulons assurer une meilleure proportionnalité des avis dans les commissions», explique Didier Lohri.



Selon l’homme fort de Bassins, ses adversaires sont surreprésentés dans les commissions, rendant les débats stériles. Il prend pour preuve le rapport de gestion et des comptes, qui ont été facilement acceptés mardi par l’assemblée délibérante alors que la commission était beaucoup plus critique.



Lors des dernières élections communales, le Groupement citoyen de Bassins, qui réunit des adversaires plus ou moins avoués de Didier Lohri, avait fait campagne pour ses candidats inscrits sur la liste de l’Entente. Dans le futur, il devra peut-être créer sa propre liste.