Les gueules de Nyon s’exposent en ville

Nadir Mokdad est une belle gueule. Une belle gueule qui aurait pu ne plus l’être à la suite d’un accident de vélo. Le Nyonnais a perdu quelques dents sur le bitume en avril 2017. Il a subi onze points de suture et une cicatrice marque encore discrètement son visage. Il n’empêche, sa gueule a survécu à l’événement. Son âme a quant à elle gardé quelques traces qui l’ont conduit à réaliser un travail photographique sur le rapport à son visage. Le résultat sera exposé en grand format sur l’affichage culturel de la ville de Nyon dès le 28 mai et pour un mois. On y découvrira 30 portraits d’habitants.

«À la même période que mon accident, j’ai vécu une autre expérience qui m’a fait réfléchir sur la même thématique», explique Nadir Mokdad. Des échanges sur la Toile avec une femme qui apprécie son travail de photographe se transforment en une relation plus intime. «J’allais à Paris où elle habitait pour un projet et je voulais profiter de la rencontrer à cette occasion. C’est à ce moment-là qu’elle a accepté pour la première fois de se montrer telle qu’elle était par webcam. Elle a alors dévoilé son vrai visage, qui n’était pas celui des photos qu’elle m’avait présentées jusque-là. Je me suis senti trompé. J’étais écœuré.»

Acceptation de soi

Le trentenaire décide alors de lancer son projet «Qu’est-ce qu’elle a ma gueule», en reprenant le titre de Johnny parce qu’il est accrocheur. Un nom qui deviendra «Ma gueule en ville» le temps de l’exposition soutenue par la Commune de Nyon. Son idée est de travailler avec des modèles locaux pour parler de l’acceptation de soi et de son esthétique propre. Une démarche qui pourrait ensuite se décliner en un module de sensibilisation dans le milieu scolaire.

Pour parvenir à ses fins, le photographe a convaincu, «facilement», quelques figures nyonnaises qui sont passées ensuite devant son objectif. On retrouvera des personnalités populaires comme René le marchand de marrons, Mike le présentateur de la Grande Scène du Paléo ou encore Francesco, le guitariste souffrant d’un handicap et coqueluche de la scène musicale locale. D’autres sont moins connues. Dans tous les cas, toutes sont singulières et montrent sans fausse pudeur les marques laissées par les épreuves de la vie.

«Ces moments ont été très forts. Certains m’ont pris dans leurs bras et ont pleuré. Je ne m’attendais pas à cela»

C’était le but du photographe autodidacte. Pas de flash ni de mise en scène. Les visages apparaissent tels qu’ils sont. «Brut de décoffrage», selon Nadir Mokdad, qui les a rencontrés longuement. «Avant de prendre mon appareil, j’ai discuté à chaque fois entre une heure et une heure et demie pour les mettre à l’aise et échanger sur la thématique de mon expo. Ces moments ont été très forts. Certains m’ont pris dans leurs bras et ont pleuré. Je ne m’attendais pas à cela.»

Les séances ont été pour certains comme une thérapie. «Je suis assez admiratif de la démarche qu’ils ont effectuée en acceptant de poser», relève l’artiste qui a accompagné chaque portrait d’une citation du modèle. Un moyen de capter le spectateur et d’approfondir la réflexion. (24 heures)