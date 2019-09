Les impôts pourraient finalement baisser à Morges

VASAD, ce sont six lettres dont on entend beaucoup parler dans l’actualité. Et pour cause! L’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile est cette année au centre des débats sur les taux d’imposition dans les Conseils communaux et généraux. Pour ceux qui n’auraient pas suivi le dossier, le Canton assumera dès 2020 le financement intégral de cette organisation de droit public, dont le tiers était jusque-là à la charge des communes. Un transfert de charge qui implique une augmentation du taux d’imposition cantonal de 1,5%. Pour compenser cette hausse, les villes et villages devaient par principe baisser le leur proportionnellement, sans toutefois être obligés de le faire.

Si Gland ou Yverdon ont par exemple choisi de réduire la facture pour les contribuables, la Municipalité morgienne prie l’organe délibérant de maintenir le coefficient d’impôt à 68,5 «compte tenu de la situation financière de la Ville, de ses projets de développement et du poids des charges cantonales sur le budget communal». Une proposition qui n’est pas du goût de la majorité de la commission (5 contre 5, le vote du président faisant pencher la balance dans un tel cas) responsable d’étudier le préavis: «La demande qui tend à percevoir un impôt supplémentaire, ceci de manière indirecte, paraît injuste et malvenue; nous estimons que ce n’est pas toujours aux contribuables à mettre la main au porte-monnaie, ce d’autant plus que la Commune réalise une économie de 1,5 million par le transfert des charges de l’AVASAD.»

«À ce stade, la minorité est consciente que l’Exécutif n’a plus ni les moyens ni la possibilité de trouver d’autres économies pour pallier une éventuelle baisse»

Un point de vue qui n’est évidemment pas partagé par les auteurs du rapport de minorité: «Nous saluons le courage et la sagesse de la Municipalité de maintenir ce taux de 68,5%, une Municipalité qui dans le contexte actuel des finances communales prend ses responsabilités en proposant une mesure pas très populaire mais qui représente une stabilité financière pour notre Commune. À ce stade, la minorité est consciente que l’Exécutif n’a plus ni les moyens ni la possibilité de trouver d’autres économies pour pallier une éventuelle baisse.»

C’est le Conseil communal qui aura le dernier mot mercredi. Le vote s’annonce d’ores et déjà serré. Avec la gauche en faveur du maintien du taux et la droite opposée à celui-ci, les centristes feront comme souvent figure d’arbitres