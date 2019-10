Les jeux de ballon ne sont plus les bienvenus au village

Faire participer les voisins

Faut-il désormais enterrer les places de jeux ou les exiler en campagne pour éviter que des riverains ne saisissent la justice? Certes, les jeunes usagers ne respectent pas toujours les horaires imposés, notamment en soirée, et les petits villages n’ont que peu de moyens pour y faire la police.



Habitant Préverenges, Stéphane Joost, maître d’enseignement et de recherche à l’EPFL, a été choqué de voir sa Commune enlever une activité physique simple, saine et accessible à des dizaines d’enfants pour satisfaire un seul riverain.



«Cette tendance à céder face aux plaintes va à l’encontre des recommandations du Canton en matière de santé.» Il soutient en effet la création d’espaces destinés à promouvoir le mouvement des jeunes et incite les Communes à en développer.



Si l’État n’a pas de réponse à l’intolérance de voisins face aux terrains en place depuis des années, il prône la démarche participative pour en créer de nouveaux.



«Il est possible de limiter leur rejet en se posant les bonnes questions au moment de concevoir l’espace et de choisir son emplacement. Installer une place de jeux au niveau des fenêtres des chambres d’un immeuble n’est pas idéal, répond Rebecca Ruiz, cheffe du Département de la santé et de l’action sociale.



De tels projets peuvent au contraire bénéficier à tous s’ils sont conçus au cours d’un processus participatif qui intègre les notions de respect et de vivre-ensemble. Bien conçue, une même installation peut servir à la fois de place de jeux pour les enfants et de lieu d’échanges pour les parents et les personnes plus âgées, qui s’approprient alors l’espace.»