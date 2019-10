Derniers dynamitages aux antennes de Prangins

Le fameux champ d’antennes de Radio Suisse a presque disparu le long de la route de l’Etraz, entre Prangins et Gland. Lundi, les hommes de l’Organisation de Protection civile (ORPC) du district de Nyon, installés depuis décembre 2016 dans les locaux abandonnés par les radioélectriciens, ont dynamité les derniers socles en béton de quatre pylônes de 45 m de hauteur, situés côté Jura.

Des 27 antennes qui restaient sur ce site de communication internationale, créé par la Société des Nations en 1929, repris après la Seconde Guerre mondiale par Radio Suisse pour relayer par ondes courtes les communications avec la marine marchande, il ne reste désormais que quatre mâts. Deux en forme de râteau, proche des bâtiments, seront conservés, deux autres, plus petits, plantés dans un verger de pommiers, seront aussi démantelés.

«Pour ceux-là, un simple marteau-piqueur suffira. Mais pour les quatre socles en béton, il a fallu recourir à la dynamite», explique Marc Husmann, seul de l’ORPC à détenir un permis de mineur. C’est lui qui a dirigé cette opération explosive, qui a nécessité la fermeture ponctuelle d’un large périmètre autour du chantier, et l’arrêt, à chaque sonnerie de trompe, du trafic sur la route de l’Etraz. Les bases des pylônes, qui avaient été dégagées, ont chacune été percées de six trous de 220 cm, chacun garni de trois bâtons de dynamite et bourré de gravier. Pour éviter des projections de matériaux, une natte faite de pneus, pesant 1,5 tonne, recouvrait le tout. L’explosion, qui a surtout projeté de l’eau gorgeant le terrain, était donc bien moins spectaculaire que la chute des deux grands émetteurs de Prangins, en 2012.

Quant aux deux antennes râteau proches du QG, l’ORPC a négocié avec Berne pour les conserver. «Pour garder une trace de l’histoire du site. Mais elles ne peuvent rester que si elles fonctionnent», explique Patrick Beney, professionnel de l’ORPC. Avec un ancien de Radio Suisse, il a donc créé le Radio Club de Prangins. Ses quelques membres auront un petit local et pourront, grâce à ces antennes, bavarder avec les radioamateurs du monde entier.

«Et puis, il est important de garder un moyen de communication classique en cas de black-out général», estime Luc Mouthon, commandant de l’ORPC du district.