Les stars de Beausobre sublimées par l'objectif d'Yves Burdet

C’est peut-être la marque de tous les théâtres, mais c’est assurément celle de Beausobre, dont les regards de stars sur papier glacé vous fixent à mesure de la file d’attente, avant de pénétrer dans la salle. Derrière ces portraits, on trouve le travail de quatre photographes qui ont appris au fil des ans la discrétion et la réactivité qu’implique la photographie de spectacle, sans parler du sens de la diplomatie qui permet d’aller un peu (le bar), beaucoup (la loge) ou pas du tout (la scène, pas plus) dans l’intimité d’un Gérard Jugnot, Julien Clerc, Muriel Robin ou Raymond Devos pour ne citer que quelques noms célèbres.

Ces saltimbanques issus du théâtre, de la chanson ou de l’humour sont désormais au cœur d’une exposition, à l’Espace 81 de Morges*. Elle retrace l’histoire du lieu à travers une soixantaine de clichés pris sur scène ou en coulisses par un collectif dont font partie Laura Gilli, Sébastien Bovy, Raoul Pérez, mais surtout Yves Burdet. Sur les plus anciens clichés, on retrouve en effet systématiquement la signature du photographe de la gare de Morges, aujourd’hui relocalisé au centre-ville. Il est l’un des premiers à avoir immortalisé le passage des artistes – parfois méconnus à l’époque – dans la salle morgienne.

Un «autre temps»

«La plupart de ces artistes savent poser, ils sont à l’aise et ouverts, raconte le photographe. L’ancien directeur Jean-Marc Desponds, à l’origine de la démarche, connaissait tout le monde et rendait les choses simples: je n’avais qu’à le suivre pour descendre les photographier.» Dans un espace de la galerie dédié aux premières photos, on se pince en découvrant comme premiers «clients» Michel Sardou, Véronique Sanson ou Patrick Timsit, dans l’intimité de leurs loges.

Quand il évoque ces moments, Yves Burdet parle d’un «autre temps», d’une époque où «les photographiés étaient plus détendus car les moyens de diffusion étaient moins rapides et moins malsains qu’aujourd’hui. Désormais, les artistes veulent souvent voir les clichés sur le moment et c’est un obstacle dans notre métier, regrette-t-il. Mais je n’ai jamais publié ceux que j’estimais peu flatteurs. L’idée, c’est de les mettre en valeur.»

«Merci portier!»

Outre le privilège qu’a eu Yves Burdet de se faufiler dans les coulisses tamisées du lieu, ces séances ont également été l’occasion d’instants forts avec certains personnages. «J’ai le souvenir de Jacques Villeret qui s’amusait avec sa cravate et qui l’a tellement serrée qu’à un moment donné j’ai dû l’aider car il allait s’étrangler. Il était comme dans ses films.» Aussi, Michel Galabru à qui il a tenu la porte en fin de séance et qui lui a tendu 1 franc en lui lançant un «Merci portier!»

Il s’agit également d’un retour aux bonnes habitudes, comme l’explique la commissaire de l’exposition Jessica Tonetti. «Le plus difficile a été de choisir les clichés car il y en avait des milliers. Il y a bien sûr quelques coups de cœur, mais c’est avant tout le fruit d’un travail d’équipe.»