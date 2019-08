Les travaux mettent les commerçants morgiens dans l’impasse

Il n’y a pas que les automobilistes qui subissent les nombreux travaux en ville de Morges (24 heures du 14 août). Les commerçants essuient également des dommages collatéraux. À commencer par les enseignes présentes dans le secteur de la gare, en chantier depuis plus de deux ans avec la construction du Quartier des Halles et de l’Îlot Sud, où un millier de nouveaux habitants poseront leurs valises d’ici à 2021. «L’impact a été assez important, assure Bernard Domon, le patron du McDonald’s situé dans le bâtiment des CFF. Notre chiffre d’affaires a diminué de plus de 10%. Nous subissons les nuisances liées directement aux réalisations en cours, mais aussi l’accès limité à la place de la Gare, où il n’est plus possible de se parquer. Nous avons réussi à conserver la présence des étudiants à midi, mais nous avons perdu beaucoup de clientèle le soir. De plus, des marginaux se sont déplacés près de notre restaurant depuis le début des travaux. On espère que cette situation n’est que provisoire, car c’est compliqué.»

Son de cloche similaire quelques mètres plus loin, du côté du Croco’s Café, même si le patron ne voit pas tout en noir. «Il est vrai que l’on a perdu des clients, mais on a désormais des ouvriers présents sur les chantiers, qui viennent régulièrement, observe Patrick Delessert. Néanmoins, il y a des périodes où l’on aurait pu réaliser un chiffre d’affaires plus élevé. Je pense notamment à l’été 2018, qui a été magnifique au niveau de la météo, mais durant lequel nous avions malheureusement de la poussière jusque dans les buffets.»

Reconquérir la clientèle Présidente de l’Association des commerçants de Morges, qui regroupe quelque 150 enseignes, Cécile Hussain-Khan tente quant à elle de relativiser: «C’est la saison. Que ce soit à la campagne ou en ville, il y a des trous qui se creusent un peu partout et des routes fermées. Évidemment, cela a un impact sur les ventes, car les gens n’ont pas envie de venir à Morges de peur de ne pas trouver de places de parc ou parce que ce n’est pas drôle de flâner au milieu des chantiers. Mais ces travaux sont nécessaires et on ne peut vraiment pas y échapper. Le grand défi sera de reconquérir la clientèle que l’on a perdue.»

Très compréhensive, celle qui a sa boutique en plein centre-ville salue également les efforts qui ont été réalisés par l’Exécutif: «La Commune a entendu nos requêtes. Les places de parcs temporairement supprimées ont été compensées.» Une information que confirme le municipal Jean-Jacques Aubert: «À la suite de discussions avec les commerçants, nous avons ouvert des zones de stationnement au Parc des Sports, jusque vers le camping. Par ailleurs, nous faisons notre maximum pour que les surfaces investies par les chantiers soient libérées le plus rapidement possible. Ce qui a par exemple été le cas à la place Dufour. Les travaux créent néanmoins d’inévitables nuisances pour les commerçants et tous ceux qui souhaitent se rendre à Morges.»