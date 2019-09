Les trésors des musées visibles en ligne

Dans les trois musées de la Ville de Nyon, les visiteurs ne voient qu’une infime partie des collections accumulées au fil des décennies. Le château et le Musée du Léman comptent chacun plus de 15 000 objets, dont la majorité est conservée dans un dépôt des biens culturels. Idem pour le Musée romain, dont les vestiges pierreux du forum antique sont relégués sur des rayonnages, faute de place pour être exposés. Dans l’idée de rendre ces trésors accessibles à tous les publics, le Service de la culture a créé un site web qui permet déjà de voir en ligne les images et les fiches explicatives de plusieurs centaines d’objets.

À voir le menu, leur nombre est encore restreint: 155 objets pour le Léman, 79 pour le château, 44 pour le romain. «Nous avons commencé ce travail il y a seulement une année et demi sur le plan technique. Puis il a fallu relire les fiches d’inventaire, effectuer un travail de vulgarisation et faire un choix des objets», explique Benoît Boretti, responsable de l’inventaire, en rappelant que chaque musée va à son rythme et que seulement 60% de l’ensemble des pièces des musées sont aujourd’hui inventoriés. «Nous ne voulions pas attendre pour mettre d’un coup 10 000 objets en ligne. Le catalogue sera étoffé progressivement, plus rapidement maintenant que l’outil est opérationnel.»

Le podoscaphe, skis permettant de marcher sur l’eau, fabriqué vers 1965. MUSÉE DU LÉMAN

Le site web permet aussi aux curieux et contribuables de découvrir les œuvres d’art acquises par la Ville de Nyon. Certaines, comme des statues ou installations, trônent sur des places publiques, mais la plupart ne sont pas visibles. Elles ornent les bureaux de l’Administration communale, au gré et goût d’un municipal ou d’un chef de service. Sur les 268 pièces constituant ce fonds, 42 œuvres d’art contemporain, allant de la céramique à la photo, de la peinture à la sculpture, sont déjà en ligne.