Le TF déboute les voisins de la future église catholique de Gland

La Chapelle Saint Jean-Baptiste, discrète, se situe dans un quartier résidentiel de villas à Gland. Érigé en 1972, le bâtiment est vétuste, énergivore, et désormais trop petit, avec ses 160 places. En 2011, la communauté catholique de Gland-Vich-Coinsins, inclue dans la paroisse de Nyon, a lancé le projet de le démolir et de reconstruire une nouvelle église sur la parcelle voisine, en zone d’utilité publique, actuellement plantée en vignes. Mais plusieurs oppositions ont été déposées lors de l’enquête publique en mai 2016. Certains voisins ont même fait recours jusqu’au Tribunal fédéral, qui les a déboutés fin septembre.

Les opposants contestaient surtout trois points: la distance aux limites de propriété, le nombre insuffisant de places de parc et l’esthétique de l’architecture, jugée trop moderne et inadaptée dans un quartier de villas vaudoises conventionnelles. «Le projet respecte le règlement communal des constructions et les 26 places de parc ont été avalisées par la Municipalité de Gland, explique Bernard Chevalley, président du comité de pilotage du projet. Les voisins craignent le parcage sauvage alors qu’il est admis depuis des années que les gens se parquent le long des chemins adjacents lors des célébrations.»

«C’est la Municipalité de Gland qui aura le dernier mot»

Quant à l’esthétique, Bernard Chevalley rappelle qu’il s’agit d’appréciations personnelles. Conçu par le bureau d’architecture nyonnais Coretra, le projet de cette église en forme de cône tronqué est original. Le matériau et la couleur des façades n’ont pas encore été définis. Les images de synthèse ont montré des revêtements jaune doré, argentés, ou blancs. «À ce sujet, nous voulons consulter les paroissiens, précise Gilles Vallat, président de la paroisse de Nyon. La question du coût entrera aussi en ligne de compte, et c’est la Municipalité de Gland qui aura le dernier mot.»

L’église, avec ses 250 places assises, sera un centre religieux, mais aussi culturel et social. Le coût est estimé à 4 millions de francs. La communauté de Gland-Vich-Coinsins, qui compte plus de 5000 fidèles, a déjà recueilli une bonne partie des fonds, dont 850'000 francs de la part de ces trois communes. La Fédération des paroisses catholiques du Canton de Vaud est disposée à lui octroyer un prêt de 1 million sans intérêt. Il reste environ 1 million à trouver. «Maintenant que nous avons le permis de construire, nous sommes confiants», déclare le président du comité de pilotage. Les travaux débuteront en avril prochain et la consécration (inauguration) est prévue en juin 2021.