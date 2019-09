Malgré le déficit, Morges maintient ses prestations

C’est une tradition ou presque à Morges: le budget est déficitaire. Il ne fait pas exception pour l’année 2020, et le montant est largement négatif: 6,3 millions de francs. Un résultat «inévitable» pour la municipale des Finances, Mélanie Wyss. «Ce sont les charges non maîtrisables qui péjorent notre budget. Entre les effets des réformes de fiscalité des entreprises, la facture sociale toujours plus importante et la péréquation qui nous dessert, on ne peut pas s’attendre à un autre scénario.»

La Municipalité note tout de même l’amélioration par rapport à 2019, où le déficit prévu se chiffrait à 8,3 millions de francs. Au chapitre des éléments contrôlables par l’Exécutif morgien, ce dernier fait part d’une volonté de «continuité» en «maintenant les prestations à la population, tout en contenant les dépenses maîtrisables».

La Commune déclare être sur le point «d’atteindre ses objectifs budgétaires puisqu’elle plafonne ses investissements à 45 millions de francs» et améliore sa capacité d’autofinancement de 1,8 à 4 millions de francs. Ce qui lui permet de contribuer au financement des grands chantiers en cours, à commencer par la rénovation du site de Beausobre, dont les travaux en 2020 se chiffrent à plus de 15 millions de francs.