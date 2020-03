Le marché dominical est de retour une fois par mois à Rolle

Après plusieurs tentatives d’organiser un marché estival un soir de semaine à Rolle, qui n’ont jamais eu le succès attendu, c’est la formule du marché dominical qui semble convenir le mieux aux Rollois. Victor Higueras et Christine Gay, tenanciers du stand de spécialités espagnoles au marché annuel du vendredi, ont lancé ce projet l’an dernier à la place des Tilleuls et sont motivés pour renouveler l’expérience en 2020. Premier rendez-vous ce dimanche 8 mars.

«Nous avons fait un petit sondage. Les gens nous demandent de faire ça chaque dimanche, mais ce n’est pas possible, raconte Victor Higueras, qui précise qu’il n’y a pas eu la foule à chaque marché. Petit à petit, la sauce prend. Cette année, on aura plus d’exposants, une vingtaine environ, donc on devrait attirer plus de monde.»

En plus des marchands proposant des produits de bouche (maraîcher, boucher, charcutier, fromager, pêcheur…), on trouvera aussi de l’artisanat, des brocanteurs et d’autres nouveaux stands. Comme l’an dernier, des tables et des bancs seront mis à disposition par la Commune pour que les gens puissent s’asseoir, prendre un verre ou une collation. Des vignerons de La Côte y présenteront leurs vins. Des bricolages seront proposés aux enfants et des animations musicales sont au programme. Ce dimanche, il y aura des cors des Alpes. Les organisateurs font appel aux musiciens et animateurs de rue disposés à se produire au chapeau.