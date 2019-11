Le Mondial de la fondue voit toujours plus grand

La success story se poursuit entre Tartegnin et la fondue. Le troisième Mondial sera encore plus grand et plus ambitieux, puisqu’il se déroulera sur trois jours, contre un seul il y a deux ans. L’événement bisannuel, agendé du 15 au 17 novembre, attend 10'000 visiteurs. Pas mal pour un village qui compte 240 habitants. Pour la première fois, des sociétés d’autocaristes ont même inscrit la manifestation à leur programme et amèneront des touristes pour une journée ou plus dans le vignoble du Cœur de la Côte.

«La deuxième édition a confirmé qu’il existait une réelle attente pour notre Mondial de la fondue», note son président, Stéphane Jayet. Il a pu s’en rendre compte quand il a été approché par des sociétés travaillant dans l’événementiel prêtes à reprendre le concept. Des Communes du district de Nyon ont également communiqué leur intérêt à le déménager chez elles si le Groupement des vignerons de Tartegnin souhaitait l’abandonner. Mais il n’en est pas question, même si le site atteint ses limites en termes d’affluence.

Deux tonnes consommées

En étalant les festivités sur trois jours, le Mondial a trouvé le moyen de proposer des activités pour un large public tout en restant fidèle à ses valeurs d’accueil et à son concept. En ouverture, le vendredi soir, le MAD lancera la troisième édition avec une soirée animée par DJ Igor Blaska, alors que le dimanche sera consacré aux familles avec un rallye pédestre sur le thème «L’étable à votre table», qui fera découvrir les ingrédients de la fondue. Un grand brunch (sur réservation) est aussi au programme.

Le clou de la manifestation restera le samedi, jour du concours, où 6000 visiteurs sont attendus. Les rues accueilleront de nombreuses animations folkloriques, avec la présence de jodleurs et de joueurs de cors des Alpes, mais aussi des démonstrations de fabrication de fromage, de sculpture à la tronçonneuse et de lancer de drapeau, notamment. Sous trois grandes cantines offrant au total 1800 places assises et chauffées, huit restaurateurs proposeront au public de se sustenter en vendant bien entendu surtout des fondues. En 2017, 2 tonnes de fromage avaient été consommées. Les caves des vignerons feront quant à elles déguster leur production.

La compétition battra simultanément son plein. La catégorie des professionnels regroupera 42 fromagers ou restaurateurs, alors que les amateurs seront 84 à viser le titre. Si les Suisses sont les plus nombreux, des Français mais aussi un Allemand, un Kosovar, un Italien et un Macédonien se sont inscrits. Leurs préparations seront goûtées par 420 jurés lors des sélections. Un jury présidé par le chef étoilé Philippe Chevrier désignera ensuite les champions du monde dans les deux catégories.

«La deuxième édition a confirmé qu’il existait une réelle attente pour notre Mondial de la fondue» Stéphane Jayet, président du Mondial de la fondue

Le titre n’est pas qu’une récompense honorifique. Il ouvre des portes aux lauréats. La fondue de Benedikt Wüthrich (Fromagerie d’Auboranges, dans le canton de Fribourg), lauréat professionnel en 2017, est commercialisée par Migros. Le gagnant de la première édition avait lui aussi vu ses ventes exploser. Et même le dernier champion amateur, André Bourqui, de Le Vaud, a été approché par un établissement hôtelier de Villars à qui il fournit désormais son mélange.

Une manche au Québec?

Le Mondial de la fondue de Tartegnin s’impose ainsi comme une marque loin à la ronde. Pour preuve, Nicolas Bideau, directeur de Présence Suisse, sera à Tartegnin pour la partie officielle. Son organisme, qui fait la promotion de l’image de notre pays à l’étranger, a tourné un film en 2017. Ce visuel est utilisé dans les ambassades à travers le monde.

Ce rayonnement international a donné des idées aux vignerons de Tartegnin. Lors de la prochaine édition de la manifestation, ils envisagent d’organiser une manche qualificative au Québec, dont le gagnant sera sélectionné pour la finale suisse. Le Mondial n’a pas fini de grandir.