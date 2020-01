Morges étend son chauffage à l'eau du Léman

À quelques dizaines de mètres de la piscine de Morges, une nouvelle installation voit le jour: une station de pompage. L’idée n’est évidemment pas de remplir les bassins des nageurs avec l’eau du lac, mais bien d’utiliser cette source d’énergie pour chauffer et refroidir bon nombre de bâtiments de la ville. Car l’eau présente un potentiel intéressant, tout en respectant l’environnement. À l’instar de la géothermie qui capte la chaleur du sol, l’aquathermie utilise la température constante du Léman – à une profondeur de 45 mètres – pour en extraire l’énergie.

Si le projet MorgesLac a été imaginé à l’origine pour raccorder les futurs bâtiments du secteur de la gare, il ne s’agit là que d’une première étape. «Dans un second temps, c’est l’ensemble des infrastructures du Parc des Sports qui rejoindra le réseau, explique Guillaume Kusza, chef de projet à Romande Énergie. Toutes les constructions qui pourraient y être créées sont concernées, à l’image du Centre aquatique.» S’il n’est pas possible de chauffer toute la ville de cette manière (il faudrait créer plusieurs stations de pompage et installer des conduites partout), il existe encore une réserve sur le parcours actuel pour raccorder d’autres clients potentiels.

«Nous avons aussi imaginé une extension de ce réseau à l’est et à l’ouest de Medtronic. Il y a du potentiel dans ce secteur, avec le quartier de Riond-Bosson»

L’installation a été mutualisée sur demande du Canton pour éviter une multiplication des prises d’eau au lac dans un périmètre restreint. Ce second projet, nommé EnerLac, doit alimenter d’autres partenaires, dont Medtronic. «C’est cette entreprise qui, il y a onze ans, a initié l’idée de puiser l’eau du lac pour refroidir ses chaînes de production», rappelle Dominique Perritaz, développeur de projets en Romandie pour Énergie 360°, en charge du dossier. Les conduites pour raccorder la société spécialisée en technologies médicales devraient être installées l’an prochain, pour une mise en service en 2021.

Mais EnerLac pourrait également être utilisé pour le quartier SudVillage, sous condition du feu vert de la population tolochinoise le 9 février lors d’un référendum sous tension. «Nous avons aussi imaginé une extension de ce réseau à l’est et à l’ouest de Medtronic. Il y a du potentiel dans ce secteur, avec le quartier de Riond-Bosson», précise Dominique Perritaz. En attendant, les travaux sont à bout touchant à Morges, la mise en service dans le quartier de la gare étant prévue cet été.