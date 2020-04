Le mystérieux héritage promis à Saint-Prex bloqué en dernière minute

Le pactole du retraité morgien

Précédent Un héritage en faveur d’une Commune se produit lorsque la personne décédée n’a plus de famille et n’a surtout pas prévu de dispositions. En 2004, la surprise fut de taille à Morges quand le livret d’épargne d’un retraité de la fabrique de biscuits Oulevay faisait état d’un solde de 5,3 millions de francs, fruits d’une minutieuse collection d’actions des fleurons de l’économie suisse.



Une aubaine pour la Ville et le Canton, héritiers pour moitié, avant que le filleul du bienfaiteur ne se manifeste, criant à l’injustice alors qu’il s’occupait du défunt et de l’entretien de sa maison depuis des années. Gêné, le syndic de l’époque, Eric Voruz, avait cherché une solution, mais la loi étant la loi et faute de lien du sang, seules quelques miettes avaient fini dans l’escarcelle du filleul éconduit.