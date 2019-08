Nageurs et philanthropes vont faire des traversées toute la nuit contre le sida

Coup d’envoi donné par l’athlète paralympique Silke Pan, stands de boissons et de nourriture, tentes de relaxation, yoga, échauffement rythmé sur de la musique salsa, silent party, brunch au petit matin…

La liste d’activités prévue à la piscine de Morges dans la nuit de samedi à dimanche est aussi large que variée. Surtout, elle pourrait presque faire oublier qu’elle vient s’ajouter à ce qui est le fil rouge de «Nageons ensemble»: 12 heures de natation dans le bassin olympique, où chaque traversée représente un petit pas dans la lutte contre le sida.

À l’origine de la démarche, Laetitia Probst a emmené les sociétés Morges Natation et Morges Lions Club-Rives avec elle dans la tenue de l’événement. «Je me suis aperçue qu’on ne voit plus beaucoup de campagnes de communication mettant en lumière cette maladie aujourd’hui, pourtant 500 personnes continuent d’être contaminées chaque année en Suisse. Il faut resensibiliser les jeunes», explique-t-elle de sa bonne humeur communicative.

Durant la nuit, les bénévoles se démèneront donc pour faire passer un agréable moment à ceux qui auront fait tomber le peignoir comme au public moins porté sur l’activité physique. «Tout le monde est le bienvenu: bons nageurs, barboteurs, enfants, seniors… On peut venir et ne faire qu’une traversée, comme on peut nager pendant des heures, détaille Laetitia Probst. Il est possible de porter une ceinture ou une planche dans l’eau, mais aussi de simplement venir soutenir l’événement en mangeant une saucisse ou en buvant un verre. Le but est qu’il y ait du monde toute la nuit, de 18 h 30 à 8 h.»

Tous les bénéfices seront reversés à l’association Freedom Forever, qui effectue toute une série d’actions préventives pour lutter contre la propagation du virus.

Informations et inscriptions sur le site internet de l’association: https://www.nageons-ensemble.ch/