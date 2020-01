Pas de nouvel écrin pour le septième art

«C’était une opportunité géniale et le Conseil communal a manqué de vision.» Claude Moinat, municipal et président du conseil d’administration de la SA du Casino de Cossonay, ne cachait pas sa déception lundi soir au terme d’une soirée qui s’est conclue en queue de poisson pour l’Exécutif. Le cautionnement de 4,5 millions du projet de deux nouvelles salles de cinéma dans un quartier qui sortira de terre («24 heures» du 6 novembre 2019) a tout simplement été balayé par l’organe délibérant (46 non, 5 oui).

Conflit d’intérêts

Il faut dire que le rapport de la commission en charge d’étudier le dossier ne laissait guère d’espoir à la Municipalité, avec un refus clair et net. Un élément a focalisé toute l’attention: l’absence d’une véritable étude attestant de l’impossibilité de remettre aux normes et de transformer l’actuel bâtiment du Cinéma Casino. «Disposer de deux salles, c’est une bonne idée, a reconnu un élu. Mais le projet présenté est insuffisamment préparé. Pour se faire une idée d’une alternative avec la rénovation du Casino, on ne peut pas se satisfaire d’un courriel de trois lignes provenant d’un architecte qui affirme que des travaux ne sont pas réalisables. D’autant que cet architecte est celui qui doit faire les plans du nouveau cinéma. Il y a donc un conflit d’intérêts évident.»

Travail dans l’urgence

L’Exécutif a alors rappelé que ce projet avait sans doute pris tout le monde de court. «La Caisse de pensions de l’État de Vaud – propriétaire de la parcelle – propose de mettre le terrain à disposition de la SA du Casino de Cossonay gratuitement. Mais comme les travaux d’excavation du quartier en question vont débuter le 3 février 2020, il a fallu agir vite, a précisé le syndic Georges Rime. C’est une opportunité que nous devions saisir. Si nous avions eu plus de temps, nous aurions très bien pu lancer un concours pour le bâtiment actuel, mais ce n’était pas le cas.»

Quant à la possibilité d’effectuer des transformations sur l’actuelle bâtisse, le municipal Claude Moinat n’y voit pas grand intérêt. «La rénover, ce n’est pas aussi facile que vous le pensez, a-t-il lancé à l’assemblée. Une mise aux normes demanderait d’effectuer énormément de travaux, avec un coût de l’ordre de 2,5 à 3 millions. Mettre une telle somme pour une construction de 120 ans, on trouve ça un peu disproportionné… Il faut bien se dire que tout refaire reviendra pratiquement au même prix, la revente du Casino permettant notamment de financer une partie du nouveau cinéma.» Des arguments qui n’ont pas obtenu gain de cause auprès des élus.

Un «non» mais…

Si le Conseil a mis son veto à cette réalisation (à bulletins secrets), il n’en reste pas moins attaché à ce patrimoine culturel jugé indispensable dans une commune qui connaît un essor démographique important. L’organe délibérant a ainsi voté favorablement une résolution qui demande à l’Exécutif de soutenir tous les projets pour assurer la pérennité de la salle actuelle, dédiée à la projection de films depuis 1922. Un chapitre émotionnel que l’organe délibérant n’est visiblement pas prêt à fermer.