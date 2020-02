Nouvelle halte à l’étude pour le Nyon-Saint-Cergue

La Municipalité de Nyon est-elle au courant d’une étude lancée en vue de la construction d’une nouvelle halte sur la ligne du Nyon-Saint-Cergue-Morez pour desservir le quartier de la Petite-Prairie? Est-elle informée aussi du projet de rénovation de la gare des Plantaz, 300 m plus au sud? La question du conseiller communal Fabien Héritier (PS) a surpris le municipal de l’Urbanisme. Le PLR Maurice Gay lui a répondu lundi soir qu'il était «évidemment au courant» tout en se demandant comment son interpellateur avait eu ces informations.

L’indiscrétion a été faite sur un réseau social par la société qui a obtenu le mandat d’étude. «Ce projet entre dans le cadre plus large de la remise à niveau de toutes les gares de la ligne, assure Jean-Michel Frossard, directeur adjoint du Nyon-Saint-Cergue-Morez. Pour la halte de la Petite-Prairie, il s’agit d’une étude d’opportunité. On ne peut donc pas affirmer aujourd’hui si elle se fera ou non.» Sa proximité avec la gare des Plantaz n’est pas un élément favorable alors que la vitesse commerciale de la ligne est une priorité absolue de la compagnie. «Nous cherchons à rogner des secondes un peu partout sur la ligne, souligne Jean-Michel Frossard. La question est donc aussi de savoir si nous voulons ajouter un arrêt qui nous ferait perdre une minute à une minute et demie.»

La remise à niveau des gares de la ligne devra améliorer l’accès aux personnes à mobilité réduite, mais aussi la vitesse commerciale des rames. L’un des buts est en effet de permettre une entrée et une sortie plus rapide des trains en tendant les trajectoires. Un point de croisement à Trélex est aussi dans les plans de la compagnie. Ce chantier, comme celui de la gare des Plantaz, d’Arzier et de Givrins devront être entrepris avant décembre 2025. Ces travaux seront utiles pour assurer les correspondances avec les CFF, lors de l’entrée en vigueur du nouvel horaire.