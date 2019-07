Nouvelle opposition à l’abattage d’arbres en ville

Cette fois, il ne s’agit pas de 37 grands arbres au bois de la Bigaire, ni des platanes et tilleuls autour de terrain de football. Seuls trois bouleaux sont condamnés à être abattus au parc des Eaux à Rolle. Mais pour l’association Osons changer, ce n’est pas le nombre qui compte. Elle estime que tout arbre qui peut être sauvé mérite de l’être. Elle a donc fait opposition à cet abattage.

Dans son courrier envoyé à la Commune de Rolle, l’association admet que les bouleaux en question n’ont pas bonne mine. Elle soupçonne les services communaux de les avoir maltraités en leur coupant la cime. «Mais surtout, nous les avons bien observés avec un membre de Pro Natura, remarque la présidente, Florence Mauron. Ils ont des rejets qui prouvent qu’ils sont encore en vie. Nous sommes donc choqués que la Ville puisse les considérer comme morts et décide de les abattre.»

Municipale responsable des Espaces verts, Monique Choulat Pugnale explique que ces bouleaux ont été analysés par la Commission des arbres, comme c’est toujours le cas lorsqu’il y a un doute sur l’état de santé d’un ou de plusieurs individus. «Elle a conclu qu’en les soignant, ils pourraient effectivement durer encore deux ans, mais ne vaut-il pas mieux les remplacer tout de suite par des arbres plus jeunes plutôt que de conserver ces vieux arbres visiblement en souffrance?» demande la municipale.

Osons changer va au-delà de ce cas particulier. Toujours dans son courrier à la Ville, elle écrit qu’à Rolle, «les mesures d’abattage sont drastiques et sans nuance, alors que la tendance, chez nos voisins, est de donner une grande importance aux arbres». Véronique Pfeiffer, secrétaire de l’association, estime que les autorités ont une politique passéiste du joli ou pas joli, du propre en ordre et du risque zéro, «alors qu’il y a une urgence climatique et qu’il faut tout faire pour conserver nos arbres, nos insectes et nos oiseaux».

Dialogue difficile

Le dialogue passe manifestement mal entre la municipale et le comité de l’association, qui a pourtant été reçu dernièrement dans les bureaux de l’administration communale, en présence de la Commission des arbres et des chefs de service concernés. «On leur a expliqué qu’on ne coupait jamais un arbre de gaieté de cœur et on leur a promis de publier un billet vert sur notre site avec toutes les informations nécessaires. On est donc très étonné par ces nouvelles critiques», ajoute Monique Choulat Pugnale.

Sur les réseaux sociaux, le débat est également animé entre les partisans de sauver les arbres à tout prix et ceux qui pensent que «l’acharnement thérapeutique sur des vieux arbres relève de l’égoïsme. Avec le même argent, plantons de nouveaux arbres. Ainsi, nos enfants et petits enfants pourront jouir d’arbres sains et vigoureux», estime un internaute.