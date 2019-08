Nouvelles activités pour enfants au Signal-de-Bougy

Dès son arrivée en 2016 en tant que nouveau gérant du Parc Pré Vert au Signal-de-Bougy, Christophe Reymond avait annoncé son intention de rendre son âme au parc en revenant sur l’aspect familial du lieu. «Nous avons d’abord concentré nos efforts sur la qualité du service et de la cuisine. Désormais, notre projet est de développer les activités pour les enfants petits et grands, de proposer de nouveaux loisirs qui se partagent en famille.» Aujourd’hui, le miniland situé à proximité du minigolf comprend un bassin d’eau avec des bateaux bouées et un petit circuit avec des voitures et des motos électriques pour enfants dès 4 ans. Le projet d’agrandissement soumis à l’enquête publique au greffe de Bougy-Villars prévoit la création de trois nouvelles zones de loisirs sur la partie de l’espace dévolu aux terrains de sport.

Le gérant du Parc Pré Vert indique qu’il y aura tout d’abord un nouveau circuit pour faire du karting. «Il sera destiné aux enfants un peu plus grands, entre 8 et 14 ans, précise-t-il. Ce sera l’occasion de faire des dérapages et de ressentir des sensations plus fortes. Mais les véhicules restent électriques, donc non bruyants. Ils n’ont rien à voir avec les bolides des autres kartings.»

À côté, il est prévu d’installer un train électrique qui roulera sur un parcours d’une centaine de mètres de rails. Et le troisième secteur qui, contrairement aux deux autres, sera gratuit, sera occupé par un grand bac à sable avec des jeux d’eau rafraîchissants. «Ce que j’appelle la plage de Bougy sera partiellement abrité de toiles, bien utiles en cas de canicule», ajoute Christophe Reymond. Le projet comprendra encore une terrasse où il sera possible de se sustenter. La somme de 300'000 francs qui sera investie dans le miniland sera couverte par la Fondation du Parc Pré Vert, elle-même financée par l’ensemble des coopératives Migros de Suisse romande.