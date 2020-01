Nouvelles missions pour le délégué à l’économie de Nyon

C’est à l’interne que la Ville de Nyon a trouvé son nouveau délégué à l’Économie. Employé depuis 2011, Lionel Thorens, fort d’un master en politique et management publics de l’IDHEAP et d’une maîtrise d’études avancées en urbanisme durable, a travaillé notamment comme chargé de projets au dicastère des Finances, puis d’Architecture et Bâtiments. En tant qu’analyste, il s’est aussi penché sur le développement urbain et les enjeux économiques.

«Le délégué devra être plus proactif»

Autant de cordes à son arc qui lui permettront de répondre aux attentes de la Municipalité, qui a revu le cahier des charges du délégué en fonction de la situation actuelle du commerce et de la crise que traverse son association professionnelle, ainsi que des difficultés des entreprises locales à trouver des locaux pour s’agrandir. «Que ce soit dans les domaines de l’aménagement de l’espace public, des relations avec les commerçants, d’une revalorisation du marché du samedi, le délégué devra être plus proactif», note le syndic, Daniel Rossellat. Lionel Thorens devra notamment accompagner la SIC dans sa mue et mettre en place une plateforme entre acteurs de l’immobilier et de l’économie pour offrir aux autorités une meilleure vision des locaux vacants sur son territoire.

Gaëlle Keim ayant démissionné de son poste de déléguée à l’Énergie et au Développement durable, c’est son assistant, Thomas Deboffe, qui la remplacera dès le 15 mars prochain. Au bénéfice d’un master en fondements et pratiques de la durabilité et d’un bachelor en sciences de l’environnement, il a déjà une bonne connaissance des dossiers.