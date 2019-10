Nyon a l’UAPE la plus chère du canton, mais aussi la plus belle

Avec sa tourelle et ses volets verts troués de losanges, l’ancienne maison du vétérinaire Gubler avait tout pour effrayer les petits enfants. Aujourd’hui, ce manoir abandonné s’est transformé non pas en citrouille mais en unité d’accueil pour écoliers (UAPE) capable de recevoir 96 élèves du centre­-ville de Nyon. L’édifice, construit à la fin du XVIIIe siècle, ainsi que son parc de 7000 m2 ont été rachetés par la Commune aux héritiers en 2013, pour empêcher sa démolition.

La maison de style néogothique, inscrite au patrimoine cantonal, a été magnifiquement restaurée, et le jardin transformé en parc public. «C’est probablement l’UAPE la plus chère du canton, diront certains de nos conseillers communaux. Mais c’est une réussite dont nous devons tous être fiers», estimait le municipal des Finances, Claude Uldry, lundi, peu avant l’arrivée des premiers écoliers. C’est que l’ensemble – achat, rénovation, aménagements extérieurs – aura coûté 8,5 millions de francs. «Mais ce coût, lissé sur les trente ans d’amortissement, ne nous reviendra pas plus cher qu’une location dans des locaux modernes», estime le municipal.

Bâtiment enchanteur

Lundi, les enfants ont pénétré dans une maison de conte de fées, dont l’architecte lauréat du concours, le bureau lausannois Dettling Péléraux, a pu conserver les moulures au plafond, les planchers, les mosaïques au sol, les boiseries repeintes dans un bleu doux et un grand vitrail protégé d’une grille. Seuls la charpente et le toit ont dû être remplacés. Avec des pièces de toutes tailles et polyvalentes jusque dans les combles, le lieu s’avère idéal pour accueillir des enfants de 4 à 8 ans sous l’encadrement d’une douzaine de personnes.

Quant au parc qui s’étend dans un vallon allant jusqu’au bord du lac, il est désormais accessible au public sept jours sur sept. Il comprend une moitié de forêt naturelle, des espaces de gazon fleuri, des allées, une gigantesque table de pique-nique, cinq petites mares temporaires déjà colonisées par des grenouilles, des arbres fruitiers et un potager communautaire