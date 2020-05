Nyon: des comptes nettement meilleurs que prévu

Les référendaires qui ont réussi à contrer le projet des autorités d’augmenter l’impôt de quatre points en mars de l’année dernière peuvent claironner qu’ils ont eu raison de livrer cette bataille. Au lieu d’un déficit de 8,65 millions annoncé au budget, les comptes 2019 de la Ville de Nyon se bouclent avec un léger excédent de 220'000 francs sur un total de 210,6 millions de charges. En réalité, l’analyse plus détaillée des chiffres révèle que ce bon résultat est principalement dû à un remboursement imprévisible du Canton sur la péréquation d’un montant exceptionnel de 7,3 millions.

Municipal en charge des finances, Claude Uldry explique que les acomptes 2018 avaient été calculés sur la base de l’estimation fiscale de 2016, une bonne année. Or le décompte final a été effectué sur le rendement de l’année 2018, moins favorable sur le plan fiscal, notamment à cause d’une baisse de revenus fiscaux de la part de personnes morales, plus précisément de trois grosses sociétés nyonnaises.

«On veut bien passer pour des rigolos, mais il faut comprendre que c’est le fonctionnement même de la péréquation qui rend difficile la présentation de budgets significatifs»

«La péréquation dépend de nombreux paramètres très changeants qui ne permettent pas de faire des prévisions fiables, remarque le syndic Daniel Rossellat. Dans ces conditions, on veut bien passer pour des rigolos, mais il faut comprendre que c’est le fonctionnement même de la péréquation qui rend difficile la présentation de budgets significatifs. En revanche, nous avons agi concrètement sur les charges (diminution de 2,4 millions par rapport au budget) en suivant avec sérieux notre plan d’économies, qui était d’ailleurs prévu en même temps que la hausse d’impôt, et sur une priorisation sévère de nos investissements.»

Propositions d’investissement

Cette priorisation très sélective des projets par la Municipalité a permis de réduire les dépenses d’investissement à 22,9 millions de francs. Comme la marge d’autofinancement, en hausse, atteint 18,2 millions, la Ville pourra payer 82,6% de ses factures sans recourir à l’emprunt. Tenant compte du fait que la dette ne dépasse pas les 300 millions alors que le plafond d’endettement est maintenu à 360 millions, l’Exécutif n’a cependant pas l’intention de poursuivre cette politique sur la retenue. «De manière acyclique, comme il est de mise en période de crise, nous allons revenir avec des propositions d’investissement qui donneront un signal positif à notre économie», a dit le syndic.

Comme tout municipal des finances qui se respecte, Claude Uldry reste prudent. «Les effets de RIE III, la péréquation et la facture sociale vont continuer à peser sur les finances communales. Et viendra s’ajouter l’impact de la pandémie, qu’il est impossible d’évaluer à ce jour.»