Nyon gèle des projets avant de couper dans le budget

La Ville de Nyon est entrée de plain-pied dans une période d’austérité. Il y a deux semaines, la Municipalité a annoncé sa stratégie de priorisation des investissements en reportant 60 projets pour un montant total de 130 millions. Il y a quelques jours, elle a dévoilé la liste complète de ces projets. Un premier pas vers une plus grande rigueur financière qui en appellera d’autres. Si cette première action, impressionnante par le montant évoqué, sera plus ou plus indolore pour la population, la suite risque d’être douloureuse.

La Commune vit dans une période de fragilité du point de vue de ses finances. Elle a beaucoup investi ces dernières années pour combler son retard en matière d’infrastructures scolaires. Elle a aussi été mise sous pression par les charges cantonales au titre de la péréquation financière et de la facture sociale ainsi que de la réforme de l’imposition des entreprises. Désormais, sa capacité à financer de nouveaux projets s’est réduite comme peau de chagrin. Selon les projections, elle sera même nulle en 2020 et 2021. Et elle ne pourra pas non plus emprunter pour combler ce manque de moyens. «L’enjeu, aujourd’hui, est de ne pas crever le plafond d’endettement (ndlr: 360 millions de francs) auquel nous avons droit», souligne Claude Uldry, municipal des Finances. Cette situation explique le coup de frein donné par la Municipalité en matière d’investissements. Cela dit, plusieurs des projets repoussés dorment dans un tiroir depuis de nombreuses années, comme le garage à vélos sécurisé de la gare (3 millions de francs) ou la mise en valeur de l’amphithéâtre (8,5 millions de francs évoqués en 2011). Certains sont aussi bloqués par des oppositions ou repoussés par les CFF (passage sous-voies entre les Marchandises et Prélaz).

Il n’empêche, les autorités ne vont pas geler totalement le développement de la ville. L’enterrement du parking Perdtemps, la halle multisport de Colovray ou encore le nouvel Hôtel de police continuent d’avancer. «Nous avons fait une analyse scientifique plutôt qu’émotionnelle pour savoir où couper, juge Claude Uldry. Nous n’avons donc pas retardé des projets qui apportent du bien-être à 90% de la population.»

Prestations au public menacées

Au sein des groupes politiques, on salue l’effort de la Municipalité tout en gardant un œil sur la suite. «C’est un premier pas positif, mais il faudra voir comment les efforts entrepris se transformeront dans le budget pour qu’à terme les comptes tendent enfin à l’équilibre», souligne Yves Gauthier-Jaques, chef de groupe du PLR.

La prochaine étape est lancée: l’élaboration du budget 2020. La Municipalité a déjà tenu trois séances sur ce sujet. Et les prévisions sont pessimistes. «Ce n’est pas en retardant seulement des investissements que nous amélioreront les comptes, avertit Claude Uldry. Nous cherchons maintenant à couper dans le budget.» Les montants seront beaucoup plus petits que les 130 millions de francs d’investissements repoussés, mais les effets seront sans nul doute beaucoup plus sensibles pour la population. Les services au public et le soutien au tissu associatif pourraient être menacés. La droite veut aussi geler les engagements de personnel de l’administration communale. Autant de mesures qui annoncent de rudes débats au sein du Conseil communal l’automne prochain, quand le budget sera dévoilé. (24 heures)