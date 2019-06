Nyon peut-elle faire l’économie d’un délégué à l’économie?

Le premier délégué à l’Économie de la Ville de Nyon n’aura pas fait long feu. Engagé le 1er février 2018, David Pernet quittera son poste en septembre prochain. Si l’homme n’a, selon le bilan tiré par la Municipalité, pas démérité, des commerçants comme des élus se demandent ce qu’il a apporté de concret durant ces dix-huit mois de fonctionnement et s’il ne faudrait pas tout bonnement supprimer ce poste.

Ce sera l’objet d’une interpellation qui sera déposée au prochain Conseil communal par l’UDC Sacha Soldini. «Pour moi, un délégué à l’Économie doit rapporter de l’argent à la Commune, en faisant venir des entreprises, or on n’a rien vu», estime l’élu, qui pense que l’Exécutif devrait, vu la piètre situation financière de la Ville, attendre avant de repourvoir un poste dont les autorités prévoient de toute façon de revoir le cahier des charges.

Pourtant, l’attente autour de ce poste était forte, d’abord pour dynamiser un commerce local en souffrance. Lui-même ancien commerçant – il a tenu durant 22 ans un magasin de snowboard et de skate à la Grand-Rue – David Pernet avait fait ses preuves en tant que président de la Société industrielle et commerciale de Nyon. Sous sa houlette, autorités et commerçants avaient réussi à renouer un dialogue constructif, au lieu de geindre contre la concurrence. L’engager comme délégué à l’Économie et au Commerce s’était donc imposé tout naturellement au syndic Daniel Rossellat.

Le délégué a ainsi été associé à différents projets, dont le remplacement de l’éclairage des fêtes, la place piétonne au Château, les zones 30 et de rencontre du centre-ville, le Marché de Noël, la mise sur pied d’une plate-forme avec les milieux immobiliers, sans compter nombre de rencontres avec les entreprises locales.

Mais certains élus sont surpris de le voir quitter le bateau alors qu’un référendum est attendu pour cet automne sur l’extension de l’ouverture des magasins le samedi de 18 h à 19 h.

Le syndic l’admet, il y a eu «erreur de casting». Daniel Pernet avait certes d’excellentes qualités en matière de relations humaines et de connaissance du tissu commercial, mais moins de compétences en matière de monitoring en gestion économique ou juridique. «Pourtant, attirer des entreprises n’est pas notre but, car nos rares terrains sont réservés aux entreprises déjà implantées qui aimeraient s’étendre. Mais nous n’avons plus les moyens de financer les infrastructures liées à ce développement. Notre problème structurel, ce sont les vitrines froides et les surfaces administratives qui restent vides alors que d’autres vont arriver sur le marché, explique le syndic Daniel Rossellat. Les remplir avec des industries créatives et redéfinir l’artisanat seront donc les priorités du cahier des charges du futur délégué à l’Économie, dont le poste reste absolument nécessaire.» (24 heures)