Nyon veut booster le projet de complexe multisport

«On a des projets qu’on n’aimerait pas voir s’enliser à cause de la pandémie. Je pense notamment au centre sportif de Colovray», a déclaré le syndic de Nyon, Daniel Rossellat, lors d’une conférence de presse ce lundi. En demandant un crédit d’étude de 3,16 millions à la prochaine séance du Conseil communal, la Municipalité montre sa volonté de faire avancer ce projet très attendu par la population et les associations sportives.

Les besoins ne sont plus à démontrer, tant pour les clubs contraints de refuser de nouveaux membres par manque de locaux que pour les deux équipes de basket en LNA, ou encore pour l’ensemble de la population active. «Les trois salles de sport qui ont été ouvertes dernièrement au Cossy sont essentiellement occupées par les élèves durant la journée, alors que des aînés, des parents et leurs jeunes enfants, ou des employés d’entreprises nyonnaises aimeraient aussi avoir des salles à disposition pour faire du sport la journée», explique la municipale Stéphanie Schmutz.

Le crédit d’étude demandé concerne la première partie du projet, qui comprend une halle multisport, dite Maison des sports (salle triple avec gradins pour 2000 personnes, salles pour arts martiaux, musculation et bien-être, buvette, bureaux, vestiaires...), un skate-park permanent et une place des fêtes. Par la suite, il est aussi prévu de réaliser un parc des sports, qui s’étendra des deux côtés de la route Suisse, et de nouveaux terrains de sports. Les parkings seront réaménagés.

Municipal chargé des Bâtiments, Claude Uldry précise qu’une étude a été conduite pour définir un concept énergétique pouvant alimenter le centre sportif existant, la Maison des sports et la piscine (panneaux solaires et sondes géothermiques). Le coût du complexe multisport et du parc des sports est estimé à 30 millions de francs. Le crédit de réalisation devrait être demandé au Conseil communal fin 2021. Les travaux de la première étape pourraient alors commencer début 2022. Ils dureront deux ans.