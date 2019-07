Offensive pour la biodiversité en ville de Nyon

«C’est moins d’efforts pour plus de biodiversité.» La municipale de Nyon Fabienne Freymond Cantone vend bien le travail de son Service des espaces verts. Cet été, ce dernier a multiplié les prairies fleuries dans la ville en semant sur les giratoires, les bords des routes et les talus.

Des milliers de fleurs et graminées indigènes colorent ainsi les zones autrefois engazonnées. Très résistantes, 27 espèces de plantes poussent sans demander beaucoup d’entretien. «Ces prairies fleuries offrent un visuel attrayant et sont bénéfiques pour les papillons et les abeilles, entre autres», précise l’élue.

La Ville ne s’arrête pas là. Elle entend donner l’exemple à ses habitants. Depuis quelques semaines, elle distribue, lors d’événements participatifs, des enveloppes contenant des graines de prairies fleuries à planter chez soi. «Nous essayons de lancer régulièrement de nouvelles actions pour inciter la population à s’engager pour la biodiversité, à devenir actrice plutôt que spectatrice dans ce domaine», insiste Roxane Faraut Linares, municipale de l’Environnement. Un guide pratique pour le grand public et les promoteurs a aussi été édité dans ce but.

Cet été, c’est une véritable offensive qui est menée. Toujours avec l’objectif de valoriser la flore et la faune urbaines, la Commune organise un concours sur Instagram. Pour participer, il suffit de mettre en ligne sur le réseau social la plus belle photo de nature en y ajoutant les hashtags #naturenyon et #villedenyon. Les trois images qui auront reçu le plus de «J’aime» seront récompensées.

Des ateliers d’initiation à la permaculture seront aussi proposés aux seniors tous les jeudis de juillet et août, entre 9 h 30 et 11 h, à la Vie-Là (rue des Marchandises 1). (24 heures)