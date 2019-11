L’offre de bus nocturnes s’étend au district de Nyon

Sans être une révolution, c’est un grand pas pour le district de Nyon. Lors de l’introduction du nouvel horaire CFF, le 15 décembre, 35 nouvelles courses de bus seront proposées aux usagers. «La grande nouveauté sera l’extension de l’offre nocturne sur l’ensemble du district, souligne avec satisfaction Pierre Graber, en charge de la mobilité à Région de Nyon et cheville ouvrière du renforcement annoncé. Les habitants en dehors des villes pourront aller voir un spectacle à Lausanne ou à Genève, boire un verre et rentrer chez eux en transport public presque partout dans le district.»

Concrètement, une boucle partira de la gare de Coppet et fera le tour de la Terre-Sainte trois fois par nuit. Une autre desservira la région de l’Asse et du Boiron depuis Nyon (une fois par nuit), alors qu’une troisième, aussi au départ de Nyon, prendra la direction de Saint-George (une course par nuit). Enfin, une ligne est prévue pour couvrir la zone entre Allaman et Saint-George (deux allers et un retour). Des taxibus seront aussi proposés dans les gares de Rolle et de Gland pour desservir leur couronne.

Le renforcement de l’offre a été rendu possible grâce au soutien du Canton et de la Confédération pour une partie, mais aussi grâce à l’engagement des Communes et de Région de Nyon via son fonds pour les transports publics, alimenté par ses membres à hauteur de 31francs par habitant. Ces courses sont par ailleurs garanties pour une durée de quatre ans, selon les contrats signés avec les prestataires.

La journée aussi

Les lignes nocturnes ne seront toutefois pas la seule nouveauté au mois de décembre en ce qui concerne les transports publics dans le district. L’offre diurne sera concernée avec notamment une nouvelle liaison directe entre Gex, Divonne et Nyon (six allers-retours quotidiens aux heures de pointe), qui doit permettre d’inciter les frontaliers à prendre le bus plutôt que la voiture. Aujourd’hui, pour rejoindre le chef-lieu, ils doivent descendre à Coppet puis prendre le train. «La nouvelle ligne sera plus pratique et moins chère», insiste Pierre Graber. La liaison entre Gex et Coppet sera quant à elle maintenue et développée entre Divonne et Coppet en passant à la cadence trente minutes, contre une heure actuellement.

Un parcours supplémentaire du train entre Saint-Cergue et La Cure et retour à midi est aussi prévu pour faciliter la mobilité des élèves, ainsi que la pérennisation sur toute l’année des trois allers-retours du week-end entre Gimel et le Marchairuz via Saint-George.