Orllati n’a pas misé sur la bonne parcelle pour densifier le nord de Nyon

Acheter cette grande parcelle de 36'000 m2 était une aubaine, car elle est située au nord de la ville de Nyon, là où de nouveaux quartiers ont poussé comme des champignons pour répondre à la pression démographique de la région. C’était il y a deux ans. Orllati Real Estate, branche immobilière de l’entreprise du même nom, espérait y développer des immeubles, comme d’autres promoteurs l’ont fait non loin de là, dans le secteur de la Petite Prairie. Or, quand l’entrepreneur a demandé à la Ville de Nyon de lancer l’élaboration d’un plan de quartier, en 2017, celle-ci a refusé d’entrer en matière. La Municipalité envisageait au contraire de remettre cette parcelle, aujourd’hui en zone de villas et de verdure, en zone agricole.

Ayant maintenu sa position malgré les demandes réitérées de l’entreprise Orllati, celle-ci a fait recours au Tribunal cantonal. La Cour de droit administratif et public vient de donner raison à la Commune. Elle admet que celle-ci est en droit de juger inopportun une planification ponctuelle et de considérer qu’un plan de quartier ne se justifiait pas, compte tenu du type de la parcelle.

Un trop-plein à densifier

Contrairement aux grands terrains plats de la Petite Prairie, ce secteur de champs et de prés, délimité à l’est par les rives boisées de l’Asse, a une topographie irrégulière et un périmètre découpé, enserrant quelques villas situées le long de la route de Saint-Cergue. Des conditions qui ne sont, aux yeux des autorités, pas idéales pour y développer un habitat collectif. C’est pourquoi cette parcelle ne figure pas dans un secteur à développer par plan de quartier ni dans la liste des plans spéciaux à légaliser selon le plan directeur communal.

«En outre, nous avons sur notre territoire suffisamment de zones dévolues à la densification, avec plusieurs plans de quartier en cours ou à venir», rappelle Maurice Gay, municipal de l’Urbanisme. Et de citer celui de Clémenty, tout à l’ouest de la ville, de la Petite Prairie II, qui a été légalisé, la Petite Prairie III, qui arrivera dans un certain nombre d’années et celui de la Gravette, en dessous de la Migros des Portes de Nyon, où il est question depuis longtemps d’ériger des immeubles et un silo à voitures.

«Certains de ces plans de quartier ont été retardés par des oppositions, d’autres différés d’entente avec les propriétaires, comme celui de la Gravette, en accord avec la Migros. Ils figurent dans le potentiel de 8000 habitants supplémentaires légalisés par le plan directeur cantonal. La parcelle Orllati n’est pas dans cette planification, c’est pourquoi nous avons refusé un plan de quartier, d’autant plus que ce terrain ne se prête pas à une densification extrême, pas pour l’instant du moins», précise le municipal. Et de regretter que l’entrepreneur n’ait pas cherché le dialogue avec la Commune, sur les perspectives de construction de cette parcelle, avant de l’acheter.

Zone de compensation?

Car l’Exécutif songe même à la faire retourner en zone agricole. Selon lui, elle pourrait servir de réserve de compensation aux terrains sacrifiés pour la Route de desserte urbaine (RDU), que Nyon veut faire avancer malgré le retrait de Prangins, ou pour les projets de salle multisport à Colovray ou de P+R.

Que va faire Orllati Real Estate? «Nous avons renoncé à faire recours au Tribunal fédéral et sommes en train de retravailler ce projet», note sa directrice de communication, Véronique Chaignat.

Actuellement, le groupe Orllati a sur le feu plusieurs projets immobiliers totalisant quelque 5000 logements. Notamment à Chavannes-près-Renens, avec le quartier des Cèdres dont la première pierre a été posée le 19 juin et à Orbe, avec le quartier de Gruvatiez-Est, prévu pour 1200 habitants.

Ses patrons ont jusqu’ici visé des friches industrielles, comme en 2008 en rachetant les terrains de Kodak à Renens. Dans une interview donnée récemment au journal «Le Temps», Avni Orllati attribuait le succès de son entreprise au travail, au goût du risque et à la chance. À Nyon, son groupe a misé sur une parcelle en zone villas en tablant de manière optimiste sur la volonté de densification de la Commune. Mais «comme chaque projet prend cinq à quinze ans avant d’aboutir ou de capoter définitivement, il faut s’armer de patience», relevait l’entrepreneur.