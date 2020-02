À Pampigny, le magasin du village passe la cinquième vitesse

C’est une matinée de semaine comme une autre pour le Denner Satellit Pittet. Le petit magasin situé en plein cœur de Pampigny voit défiler les habitants du coin qui passent acheter leurs quelques produits, échangeant volontiers un ou deux mots au passage. Le flux n’est pas celui des grandes surfaces citadines, mais il est tout de même continu.

Un phénomène qui ne date pas d’hier, puisque le commerce a vu le jour en 1936 et n’a plus fermé depuis. Aujourd’hui, c’est Marion Angiolini, belle-fille du propriétaire des lieux et ancien syndic, François Pittet, qui est en passe de reprendre l’affaire avec son compagnon, Benjamin Pittet. «Après plus de trente-cinq ans d’activité, je commençais à envisager la retraite, raconte la figure bien connue du village. Après des discussions qui n’ont pas abouti avec de potentiels repreneurs, Marion et Benjamin se sont manifestés, pour mon plus grand plaisir. Ça a toujours été un commerce familial, et je suis très content que ça le reste.»

C’est en effet la cinquième génération qui s’apprête à tenir les rênes du commerce. Une belle longévité qui s’explique par sa fidèle clientèle, dopée ces dernières années par l’ouverture dominicale, dès 2011. Différentes transformations successives y ont également vu le jour, agrandissant l’espace de vente, le stockage et voyant une seconde caisse agrémenter le magasin. De tels aménagements n’auraient pas pu se faire sans les avantages offerts par la franchise.

«Beaucoup de gens prennent du plaisir à discuter avec les vendeuses» François Pittet et Marion Angiolini, gérants de Denner

La famille Pittet bénéficie ainsi de produits à des tarifs très intéressants, qui lui permettent de rester concurrentielle. Elle conserve aussi pour l’heure une certaine marge de manœuvre dans la gestion de son stock. «Denner a passablement étendu sa gamme ces dernières années, s’adaptant à la demande des clients, notamment au niveau du bio et de la proximité des fournisseurs. Aujourd’hui, on nous autorise à proposer des produits locaux, comme la viande et le pain, que nous prenons chez les bouchers et les boulangers du coin. On espère que ça durera, car c’est ce qu’aiment les gens!» observe Marion Angiolini.

Pour le plus grand plaisir des habitants de Pampigny et des villages environnants. «On a une clientèle incroyable, les gens sont très gentils avec nous et même reconnaissants qu’on soit là. Beaucoup se retrouvent au magasin et prennent se plaisent à discuter avec les vendeuses. C’est vrai qu’on a davantage de temps que dans les grandes surfaces en ville. Et puis c’est une autre mentalité. Plus familiale», analysent Marion Angiolini et François Pittet. Une conclusion à la résonance toute symbolique dans cette échoppe où se succèdent les générations.