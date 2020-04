Les pasteurs morgiens crèvent le petit écran

Plutôt que de se murer dans le silence de leurs églises en attendant que celles-ci retrouvent leur notion d’accueil et de partage, les pasteurs de la région Morges-Aubonne semblent décomplexés au service des confinés. Depuis les premiers jours des mesures, ils squattent le web sous de nombreuses formes, dans presque toutes les langues et sur de nombreux thèmes.

«Nous avons rapidement compris que l’essence de notre rôle, si l’on ne pense qu’aux cultes et à nos visites aux paroissiens, serait impossible à tenir, explique François Paccaud, responsable de l’information. Il était évident pour nos pasteurs de proposer des alternatives sans délai, d’autant que le lien, le dialogue et la foi sont très importants dans une période comme celle que nous vivons en ce moment.»

Rencontres virtuelles

Loin d’être réduits au fait de s’accrocher à des bibles poussiéreuses, les hommes et femmes d’Église de la région ont immédiatement mis sur pied des rencontres via les logiciels vidéo ou des messageries avec une réactivité impressionnante. Ira Jaillet, en poste à Lonay-Préverenges-Vullierens, a lancé avec plusieurs collègues un site internet qui publie chaque semaine la célébration sous forme d’audios, de textes et de musiques.

Une newsletter a également été introduite et la plateforme Zoom a remplacé les bancs en bois. «Les paroissiens sont émus et nous disent que cette présence leur est précieuse. Certains racontent suivre l’office à travers le site avec une concentration et une sensibilité qu’ils n’avaient jamais eues auparavant», relate-t-elle.

Alors que les médias sociaux peuvent parfois isoler les hommes, il semble qu’en cette période difficile, c’est plutôt le contraire. «On a plus que jamais le sentiment de former une communauté», glisse la pasteure. Qui n’est pas la seule à innover puisque les paroisses de la région proposent de nombreux services, également dans plusieurs langues. À Pâques, Christine Courvoisier (Apples) a suggéré aux habitants de déposer un bocal équipé d’une bougie pour célébrer un culte «à distance mais en présence», chacun ayant pris soin d’apposer un autocollant avec son prénom.

Le langage contemporain

Visiblement très à l’aise devant la caméra, Claude Demissy (Étoy-Aubonne) a aussi le sens de la formule. «J’ai plus de personnes qui regardent mes petites vidéos que j’ai de paroissiens le dimanche. La pandémie va nous faire réfléchir. Elle nous montre que le culte le dimanche matin dans un village n’est plus du tout adéquat. Je crois qu’on doit se remettre en question et changer la manière de célébrer la splendeur de Dieu. Aujourd’hui, il faut parler le langage de notre époque pour que les gens nous comprennent.»