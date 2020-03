Les patients nyonnais retrouvent leurs médecins

Les patients se rappellent encore du 29 mars 2019 quand le Centre médico-chirurgical (CMC) de Nyon avait fermé abruptement à la suite de la mise en faillite de son propriétaire. Du jour au lendemain, des milliers de clients se retrouvaient sans médecin. Ils peuvent se réjouir. Le CMC, idéalement situé au centre-ville à côté de la gare, rouvrira partiellement dès le lundi 16 mars et plus largement le 1er avril.

Une nouvelle équipe composée de médecins assurera la gestion du lieu. À sa tête le docteur Yacine Oughlis, un chirurgien orthopédique qui connaît bien l’endroit. Il y a œuvré comme médecin indépendant. «J’étais présent le vendredi quand le préposé de l’Office des poursuites est venu pour fermer le centre, raconte-t-il. J’avais négocié pour repousser la fermeture de 14 h à 19 h et prendre en charge les patients qui attendaient. Je me souviens aussi de la panique du personnel qui avait perdu son emploi.»

Spécialistes et urgences

La semaine prochaine, quatre spécialistes redonneront vie au lieu: un chirurgien orthopédique, un chirurgien proctologue, un endocrinologue et un médecin des maladies osseuses. Deux semaines plus tard, la permanence sera rouverte pour la prise en charge des petites urgences. Plusieurs spécialistes, dont certains consultaient déjà il y a une année, compléteront l’offre du CMC dont la première lettre signifiera désormais clinique et non plus centre. Les salles d’opération seront également remises en exploitation. «Nous voulons travailler dans l’intérêt de la population, relève Yacine Oughlis. Nous avons une carte à jouer aussi en développant le centre chirurgical ambulatoire.» Le patron a également pris soin de réengager le plus possible de personnel mis au chômage une année plus tôt. «C’était une promesse que je m’étais faite», souligne-t-il.

Une synergie avec l’hôpital de Nyon, à 400 mètres à vol d’oiseau, est souhaitée par la nouvelle équipe du CMC. «Si aucune collaboration ne s’était faite avec l’ancienne équipe, elle sera peut-être possible avec la nouvelle, relève Daniel Walch, le directeur du Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique (GHOL) qui gère l’établissement nyonnais. Je suis ouvert à cela.»

L’hôpital observe

Après la fermeture de la permanence au centre-ville, les Urgences de l’hôpital avaient subi une hausse de sa fréquentation. De 80 à 85 cas quotidiens, celle-ci était passée à 105-110 cas par jour. «Cette augmentation était en partie seulement liée au CMC», précise Daniel Walch. Le GHOL avait d’ailleurs étudié le rachat des locaux lors de sa mise en faillite. Il y avait finalement renoncé pour des raisons d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, notamment.

La nouvelle équipe est quant à elle confiante face aux défis à venir. Elle estime avoir les armes pour les affronter. «Nous sommes du métier et nous avons donc les compétences nécessaires pour diriger la structure», insiste Yacine Oughlis, pointant du doigt l’inexpérience de l’ancienne équipe présidée par un architecte.