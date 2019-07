Payer pour les autres? La Sarraz s’écharpe autour du projet de STEP

L’organe délibérant de La Sarraz pourrait bien faire capoter la réalisation de la STEP régionale sur son territoire. C’est d’ailleurs ce qui aurait déjà pu se passer fin juin si la Municipalité n’avait pas décidé in extremis de retirer son préavis lors de la dernière séance du Conseil communal. Les deux commissions chargées d’analyser l’objet recommandaient en effet de dire non au crédit d’étude d’environ 77'000 francs, ruinant des années de travail.

En effet, le projet ne date pas d’hier. «Les discussions ont commencé vers 2014», assure le syndic de La Sarraz, Daniel Develey, également député au Grand Conseil. Face à la volonté cantonale de lutter contre les micropolluants et de régionaliser les stations d’épuration vaudoises pour les faire passer de 170 à 50, quinze villages de la Haute Venoge et du Veyron se sont regroupés afin d’envisager une infra­structure intercommunale. Après une première étude, La Chaux et Montricher ont renoncé, laissant Chevilly, Dizy, L’Isle, Mauraz, Mont-la-Ville, La Praz, Cuarnens, Moiry, Ferreyres, La Sarraz, Pompaples, Orny et Éclépens poursuivre l’aventure.

Si onze organes délibérants ont validé l’entente, celui de Pompaples a dit un non «provisoire», alors que les élus de La Sarraz n’ont finalement pas eu à se prononcer. «Nous avons retiré le préavis, car les commissions sont allées au-delà de leur prérogative, affirme Daniel Develey. Elles ont analysé les différents scénarios financiers pour la réalisation et l’exploitation de la STEP, ce que le crédit d’étude doit justement permettre d’affiner. Nous n’avons pas voulu nous lancer dans des explications techniques et comptables le soir du Conseil communal. Le vote aura lieu en octobre, après une séance d’information en septembre qui présentera de manière objective les implications financières futures pour La Sarraz.»

Car c’est bien cela qui a inquiété les élus appelés à étudier le dossier. S’ils estiment que la régionalisation de l’épuration est une «bonne chose», ils ne sont en revanche pas convaincus par les moyens envisagés pour y parvenir. En résumé, ils ne comprennent pas pourquoi La Sarraz, dont la station d’épuration fonctionne très bien aujourd’hui, devrait passer à la caisse pour financer le raccordement d’autres villages. Dans le rapport de la commission ad hoc, on lit notamment: «Nous avons l’impression d’avoir à payer 2,19 millions pour la STEP et 1,33 million pour les réseaux régionaux, soit un montant de 3,52 millions, alors que les micropolluants sont devisés à 875'000 francs, subvention déduite. Est-ce le prix de la mutualité?» Réponse de la Municipalité: «Oui». «Il est vrai que notre STEP est actuellement performante, mais il faut être visionnaire, commente le syndic. À long terme, des investissements seront nécessaires partout avec des coûts plus élevés qu’un regroupement.»

Démission immédiate

Preuve que le dossier divise, le désormais ancien municipal responsable de l’épuration, Jean-Pierre Serex, a claqué la porte le 30 juin. La raison? Il ne partageait pas le point de vue de ses collègues quant à la STEP régionale. «Avec ce projet, notre commune sera perdante, estime le principal intéressé. Les habitants vont passer à la caisse pour financer le raccordement des autres villages qui ne se sont pas préoccupés du futur, alors que La Sarraz a investi près d’un million ces dernières années. J’ai toujours été en faveur d’un modèle où l’on se chargerait d’agrandir notre station, ce qui serait déjà un geste de solidarité envers la région, nos voisins n’ayant plus qu’à s’y raccorder.»