Pétition contre le macaron généralisé

Payer dix fois plus cher pour parquer près de la gare? Des citoyens d’Allaman mettent les pieds contre le mur. En juin, ils ont fait parvenir au Conseil général une pétition munie de 75 signatures, demandant que l’abonnement annuel de ce parking reste à 30 francs. Or, répondant au souhait des élus, la Municipalité a établi au printemps dernier un nouveau règlement introduisant un macaron à 330 francs par année, permettant aux résidents de parquer sur la voie publique au-delà des durées de stationnement indiquées sur les panneaux des différents parkings de la commune. Ce qui inclut forcément le parking proche de la gare, situé vers le hangar ex-Terry. Une parcelle communale non balisée, en partie engazonnée, en partie recouverte de gravier, ce qui explique l’émolument modique demandé jusqu’ici par les autorités.

«On se plaignait avant qu’il y avait des voitures ventouses au village, car certains y parquent pour aller à la gare ou à Ikea. Maintenant, on veut mettre des bâtons dans les roues de ceux qui font justement l’effort de prendre le train. Ils devraient pouvoir continuer à utiliser ce parking bon marché», estiment les pétitionnaires. «Parquer à ce prix était un privilège qui prend fin, en toute logique, avec la généralisation du macaron à tout le territoire de la commune. Ce dernier est donc valable pour tous les parkings», explique le syndic Patrick Guex.

Et de rappeler que les habitants disposeront bientôt de 33 nouvelles places à l’entrée nord du village, avec arrêt de bus, abri et parc à vélos, et que le parking de la grande salle sera refait. Certains conseillers ont estimé en juin que ce règlement sur le stationnement aurait dû passer par le Conseil général. Or une commission de l’organe délibérant avait admis que, comme le spécifie le règlement de police, l’Exécutif était compétent en la matière. Ce dernier a d’ores et déjà prévu de rencontrer les pétitionnaires fin août.