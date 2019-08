Plus de 50 personnes évacuées en pleine nuit de la clinique La Métairie

Un incendie s’est déclaré aux alentours de 21h30, samedi, à la Clinique La Métairie de Nyon, causant l’évacuation de plus de 50 personnes. Et face à l’important déploiement des secours, l’inquiétude s’est rapidement emparée des réseaux sociaux, notamment des groupes Facebook rassemblant les Nyonnais. À 23h30, les pompiers et autres forces d’intervention étaient toujours à pied d’œuvre. La police cantonale se voulait néanmoins rassurante. Elle indiquait alors que le sinistre était «maîtrisé» et qu’il n’y avait pas de «blessés graves».

Sur place, dimanche matin, des employés d’une entreprise spécialisée dans l’assainissement des sites ayant subi des incendies et des dégâts des eaux ne ménagent pas leurs efforts. Avant même de franchir les portes de l’établissement psychiatrique, une forte odeur de fumée irrite la gorge de tous ceux qui se trouvent à proximité du hall d’entrée. Impossible toutefois d’y pénétrer ni de parler à des patients. «Après la nuit qu’ils ont passée, ils ont besoin de repos», nous justifie-t-on, avant de gentiment nous inviter à quitter les lieux.

Rassemblés dans les jardins

Les stigmates de la veille sont cependant encore visibles dans les jardins verdoyants bordant la clinique. Des bouteilles d’eau en plastique, des tasses, des emballages de petites collations et une couverture de survie sont disséminés dans la vaste étendue d’herbe. C’est là que plusieurs patients ont été rassemblés durant une partie de la nuit, le temps que les pompiers viennent à bout des flammes. «À 21h30, la centrale du 118 recevait une alarme automatique provenant de la Clinique La Métairie à Nyon, explique la police cantonale dans un communiqué, dimanche en milieu de matinée. Sur place, les secours ont eu la confirmation qu’un feu s’était déclaré dans une chambre occupée par un patient dans l’aile «Jura» de l’établissement. Cet incendie a été rapidement maîtrisé.» Par contre, un très fort dégagement de fumée s’est propagé dans l’entier du bâtiment principal, empêchant certains patients de s’enfuir. «Un important dispositif a été déployé pour procéder à l’évacuation complète de la clinique», poursuivent les forces de l’ordre.

Une femme pompier française, de passage dans la région pour rendre visite à sa famille, a assisté aux opérations des secours. «C’était très impressionnant, confie-t-elle. Vers 22h30, il y avait un grand nombre de véhicules de police, de pompiers et aussi plusieurs ambulances. J’ai pu voir que les professionnels mobilisés ont très vite pris en charge les victimes et qu’ils ont pris le temps qu’il fallait pour les rassurer. Personne n’a cédé à la panique.» La témoin, qui ne cache pas son inquiétude, indique encore avoir vu un homme partir en ambulance. «Douze patients et deux policiers ont été incommodés par les fumées ou choqués; deux de ces patients ont été emmenés en ambulance à l’Hôpital de Nyon, précise la police. Leurs jours ne sont pas en danger.» Toujours selon les forces de l’ordre, les autres ont été soignés sur place et tous ont pu être relogés dans d’autres structures du site de la clinique.

Pour l’heure, les causes exactes de ce sinistre sont inconnues. Le procureur de service a ouvert une enquête, confiant les investigations aux inspecteurs de la police de sûreté aidés de leurs collègues de la gendarmerie. Au total, cet événement a nécessité le déploiement de plus de 70 intervenants avec 7 véhicules des pompiers du SDIS Nyon-Dôle (et d’un inspecteur ECA), de 3 ambulances et du SMUR de Nyon et d’Aubonne, de 3 véhicules du Détachement poste médical avancé du Service de protection et de sauvetage de Lausanne, de 3 patrouilles de la police Nyon Région et de 4 patrouilles de la gendarmerie vaudoise.