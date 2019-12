Le pont de la discorde tend les nerfs entre Nyon et Prangins

L’élargissement du pont de la Redoute, qui saute la frontière entre les communes de Nyon et de Prangins par-dessus les voies CFF, a de nouveau du plomb dans l’aile. En 2014, ce sont les élus nyonnais, notamment un centre droit remonté à bloc en période électorale, qui refusaient ces travaux en raison des coûts associés pour refaire la route qui y mène côté Nyon. Cette fois, ce sont les élus de Prangins qui renâclent. La commission ad hoc estimant que la répartition des coûts de ce projet cofinancé par les deux Communes n’est pas équitable, la Municipalité a préféré retirer son préavis pour renégocier avec Nyon.

Pourtant, les Exécutifs s’étaient entendus pour présenter le même préavis à leur organe délibérant. Prangins devait se prononcer il y a quelques jours, Nyon en janvier prochain. Le coût des travaux visant à élargir ce pont pour favoriser les déplacements à pied et à vélo et améliorer le passage du bus est de 2,1 millions de francs. Une convention signée en 1994 établissait que Prangins prendrait en charge le tiers du financement, une fois déduite la participation de 500000 francs des CFF. Or la commission du Conseil communal de Prangins a été gratter dans les archives pour voir pourquoi Prangins paie aujourd’hui 560000 francs, alors que Nyon n’en déboursera que 345000 pour le pont. C’est que Nyon a perçu en 1991 de la société d’assurances Providentia (devenue La Mobilière) une participation aux frais d’équipements de 720000 francs pour l’installation de son siège au Signal de la Banderolle, accessible seulement par l’étroit pont de la Redoute.

La somme qui fâche

«Cette somme étant inscrite dans la comptabilité de Nyon comme étant affectée à l’aménagement du pont de la Redoute, il semblait évident à la commission, et à nous aussi maintenant, qu’elle aurait dû être déduite, comme la subvention des CFF, du crédit total», explique François Bryand, syndic de Prangins. Or son homologue de Nyon, Daniel Rossellat, rappelle que cet argent avait été versé à sa Ville grâce à la prévoyance de son urbaniste, Espero Berta, qui avait introduit en précurseur ce genre de taxe d’équipement, ce que Prangins n’a pas fait en élaborant son plan de quartier voisin des Mélèzes. «En 2014, lors du premier projet d’élargissement du pont, Prangins voulait que cette somme aille dans le pot commun. Mais un avis de droit avait confirmé qu’elle revenait à Nyon», précise Daniel Rossellat. Les élus nyonnais, fâchés du retrait des Pranginois du projet de la route de desserte urbaine (RDU) et de Région de Nyon, ont récemment montré leur mécontentement de devoir payer pour Prangins (cofinancement de la ligne de bus vers Prangins, renforcement du réseau de distribution d’eau ou encore d’une conduite de gaz pour GSK). «Je doute qu’ils acceptent de rallonger encore notre part de 150000 francs. On va vers une impasse», estime le syndic de Nyon.