Un potager géant pour les jardiniers de Prangins

Prangins confirme ses ambitions en matière de développement durable. Il y a une quinzaine de jours, la Commune mettait au défi ses administrés de baisser leurs émissions de CO2 et promettait de les accompagner dans ce virage écolo. En parallèle, une action privée apporte sa pierre à l’édifice. Une association propose à la population 2,5 hectares de jardins clé en main, selon un principe suisse alémanique. Les participants pourront y cultiver des légumes avec l’aide de professionnels.

«J’aime la vie dans le village et je me suis dit: c’est le moment de faire quelque chose pour elle», explique l’initiatrice du projet, Caroline Serafini, qui veut permettre à la population de se nourrir de produits sains et locaux en retrouvant une relation avec la terre. Après avoir d’abord imaginé la création de paniers de légumes, elle a réorienté sa réflexion au contact de l’un des trois derniers agriculteurs de Prangins, Reynald Pasche. Celui-ci met à disposition une parcelle agricole communale qu’il exploite depuis sept ou huit ans. «Le nouveau concept est plus simple, car il ne nous demande pas d’infrastructure pour entreposer les légumes et les préparer», remarque le paysan, très content de se lancer dans l’aventure et, par ce biais, de pouvoir renforcer les liens avec les consommateurs.

Au printemps, le champ sera préparé par Reynald Pasche. Les légumes seront plantés par des spécialistes maraîchers qui géreront également l’arrosage. Ces experts seront des personnes-ressources pour les jardiniers amateurs. Ces derniers, qui loueront un ou plusieurs jardins, seront chargés d’entretenir leur lopin et de cueillir la production.

1000 francs de légumes

Présenté lors d’une séance d’information, le projet a suscité beaucoup d’intérêt: près de 80 habitants y ont participé. Aujourd’hui, 27 jardins de 30 m2 ont déjà trouvé preneur. Pour en profiter, il faut s’acquitter d’une cotisation annuelle de 650 francs pour les habitants de Prangins, 750 francs pour les autres. Ce qui reste une bonne affaire, puisque son jardin peut produire pour 1000 à 1200 francs de légumes en douze mois.

«Notre objectif est d’être rentables», assure Caroline Serafini. Elle vise entre 30 et 50 jardins loués dès le printemps. La parcelle pourrait en accueillir 250, mais Reynald Pasche a déjà d’autres idées de développement dans la tête. Il rêve de planter des arbres fruitiers. «En ajoutant de la biodiversité, nous créons un équilibre naturel, souligne l’agriculteur. Nous avons planté une haie vive autour de la parcelle. Elle accueillera des insectes et d’autres animaux qui seront des partenaires de lutte contre les attaques.»

Reste que si le pari semble bien parti, tout n’est pas gagné. Il manque des fonds pour l’achat de matériel et l’installation du système d’arrosage. Une campagne de financement participatif a été lancée. Sur les 25'000 francs nécessaires, 14'000 ont été récoltés en seize jours. L’opération se poursuit pendant encore un mois.

Plus d'infos sur www.au-potager.ch