Le préfet qui a aimé être Silène a lâché sa coupe

Tous les Vaudois se souviennent d’Albert Munier. En 1999, celui qui était alors préfet du district de Rolle n’avait pas hésité à troquer son costard de lieutenant de l’État contre la tenue plus dénudée de Silène, l’un des personnages mythiques de la Fête des Vignerons de 1999.

Le vigneron de Tartegnin, village où sa famille est installée depuis 1532, avait la truculence ainsi que la corpulence ( 111 kg ) pour interpréter le rôle du philosophe ivre baladé sur son âne. Fort d’un congé officiel accordé par le Conseil d’État, il avait, le temps de la fête, loué un appartement à Vevey afin que sa tribu, soit son épouse Nelly, ses quatre enfants et ses douze petits-enfants, puisse lui rendre visite.

Albert Munier avait le profil du bon vieux préfet vaudois. Radical bon teint et jovial, il a exercé cette fonction de 1991 à 2001. Il aimait régler ses affaires à l’heure de l’apéritif. «Viens donc à 11h ou à 17h30», avait-il coutume de dire.

Dans son agenda, il avait barré deux jours de la semaine: l’un pour aller à la pêche, une de ses passions avec la moto, l’autre pour faire les courses avec son épouse. Ce qui ne l’empêchait pas de s’engager à fond pour la chose publique. Il était tombé dedans tout petit en faisant, encore écolier, le coursier entre son instituteur, alors secrétaire municipal, et son père, syndic de Tartegnin.

Arrivé à l’âge adulte, il a commencé sa carrière politique par un coup d’État involontaire. La Jeunesse du village voulant écarter un vieux responsable un peu vache de la commission scolaire, le jeune Albert avait proposé au Conseil général de limiter l’âge pour une fonction communale à 50 ans. La mesure loufoque ayant passé la rampe, presque tous avaient démissionné trois jours après! Pour le punir, on l’avait appelé à remplacer le secrétaire municipal.

C’est ainsi que le vigneron formé à l’École d’agriculture de Marcelin est devenu, comme quatre générations de Munier avant lui, municipal, puis syndic et député. Un engagement familial qui se poursuit puisque son fils Laurent a été syndic jusqu’à fin 2014 et que sa fille Chantal Turin est préfète de Nyon.

Toujours abordable et pourvu d’un sens de l’humour aiguisé, Albert Munier faisait preuve d’un bon sens terrien. Attaché à son terroir – c’est avec lui qu’avait été trouvée la devise «Tartegnin, pays du bon vin» – et au fédéralisme, il avait encore déclaré récemment qu’il se battrait contre la fusion de sa commune avec Rolle et Essertines-sur-Rolle.