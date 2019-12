Des priorités pour booster la mobilité douce

«La mobilité douce n’est pas encore une priorité absolue dans le Grand Genève, ni une alternative forte dans le domaine des transports.» La phrase est en gras dans les conclusions du rapport rédigé par le Forum d’agglomération, représentant la société civile dans le territoire franco-valdo-genevois. Dès lors, le Forum plaide pour un plan d’action global et coordonné, avec cinq propositions prioritaires adressées récemment au Groupement de coopération transfrontalière (GLTC), à qui il demande d’empoigner le dossier avec détermination.

Durant un an, une commission du Forum a auditionné les responsables mobilité des différentes entités publiques du Grand Genève. Son rapport dresse une longue liste des difficultés de tout ordre que rencontrent les cyclistes, les piétons et les personnes à mobilité réduite. «Tout le monde parle de mobilité douce, mais quand il faut passer à l’action, il y a trop d’hésitations et d’obstacles invoqués», regrette Claude Farine, président de la Commission mobilité douce du Forum d’agglomération.

«Tout le monde parle de mobilité douce, mais quand il faut passer à l’action, il y a trop d’hésitations» Claude Farine, président de la Commission mobilité douce du Forum d’agglomération

Face à cette situation, le Forum a émis cinq propositions qui pourraient faire de la mobilité douce un mode de transport incontournable dans le Grand Genève. En bref, pour les vélos, il faudrait réaliser des comptages domicile–travail pour identifier les grands axes cyclables, puis construire des pénétrantes en partant des territoires extérieurs au canton de Genève, et déployer un véritable «système vélo» (stationnement, réparation et location, signalisation, apprentissage du vélo dès l’école, défiscalisation, etc.). Deux autres propositions concernent les piétons et les personnes à mobilité réduite.

Dans le district de Nyon, Claude Farine se félicite qu’il existe un Réseau cyclable régional, mais ne voit pas quelle est la stratégie de son développement. «Il faudrait mieux définir les priorités et mettre les moyens pour les réaliser. Je pense notamment aux voies qui mènent aux quatre gares CFF de Rolle, Gland, Nyon et Coppet.»

Le rapport du Forum évoque aussi le prolongement de la piste cyclable Divonne-Crassier en direction de Nyon, la liaison en site propre entre Gland et Nyon, et les aménagements sur la route Suisse. Tout cela dans quel délai? Pour s’assurer que l’on passe des planifications aux actes, le Forum réclame un plan d’actions avec des échéances et la création d’un groupe de suivi.