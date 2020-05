Privée de son jubilé, la Fête de la tulipe lance un appel de détresse

Le spectacle est comme chaque année magnifique au parc de l’Indépendance. Les quelque 190'000 bulbes de tulipe ont fleuri, pour le plus grand plaisir des visiteurs, évidemment moins nombreux dans le contexte actuel, mais toujours très fidèles au rendez-vous.

Pourtant, si le décor est coloré, la situation est bien plus morose en coulisses. «La Fête de la tulipe pourrait bien être victime du coronavirus», redoute en effet Stanley Mathey, vice-président de l’Association Morges Fleur du Léman, qui organise l’événement. «Les prévisions concernant nos comptes sont très alarmantes. À ce jour, le déficit est tel qu’il ne pourrait être assumé par nos avoirs. Et nous n’aurions donc pas les ressources pour organiser une nouvelle édition en 2021.»

Le coup est d’autant plus rude que cette institution morgienne et lémanique fête cette année sa 50e édition et espérait profiter d’un programme rehaussé pour se donner un nouvel élan. «Le budget a été revu à la hausse pour cet anniversaire et toute l’équipe a fait un travail énorme, précise l’ancien préfet, Jacques Bezençon, à la tête de l’association. C’est donc vraiment frustrant de voir toutes les animations tomber à l’eau, comme le spectacle d’humour inaugural ou le show son et lumière sur les murs du château.»

Dans aucune case

Ces annulations en chaîne privent de la moindre recette la caisse de l’événement printanier, entièrement gratuit, rappelons-le. «Nos revenus reposent principalement sur trois piliers: le repas de soutien, la tombola et les sponsors, détaille Stanley Mathey. Or il ne reste à ce jour que les rentrées de nos partenaires, que l’on peut remercier d’avoir maintenu leur soutien. En plus, nous ne rentrons dans aucune case pour obtenir une aide financière. On cherche donc des solutions pour se sortir de cette situation par nous-mêmes, car nous ne voulons pas aller pleurer auprès de la Commune ou du Canton, tous deux ayant de plus déjà revu leur soutien à la hausse pour cette 50e édition.» Et de rappeler que le comité a toujours cherché à être autonome, avec succès jusque-là.

Pour sensibiliser la population, les organisateurs ont lancé une série de vidéos à découvrir sur internet. «C’est un moyen pour les gens d’admirer les tulipes sans sortir de chez eux, reprend le vice-président, qui reste optimiste malgré le contexte. Nous y avons glissé un appel aux dons, sans lesquels nous ne pourrons pas organiser de fête en 2021. Tous les habitants de la région sont déjà venus admirer les tulipes. Nous leur demandons cette année de remplacer leur consommation à la cantine par un versement.»

Pour faire un don IBAN CH13 0076 7000 E509 5749 2, Morges Fleur du Léman, CP 768, 1110 Morges 1. Indiquez «don 2020» lors de votre paiement.