Pro-Jet renaît et s’ouvre aux métiers du futur

Pro-Jet, l’association nyonnaise spécialisée dans l’insertion professionnelle, vit une deuxième jeunesse, elle qui a fêté en 2017 son 20e anniversaire. Sous l’égide de ses deux directrices entrées en fonction il y a une année et demie, elle a modernisé ses structures pour se projeter dans l’avenir. Et ainsi tourner la page des années difficiles, pendant lesquelles des audits avaient démontré des dysfonctionnements. Un changement qui a vu la moitié de ses cadres être renouvelée et sa gestion interne complètement revue. L’institution basée dans l’ancienne usine Stellram a tout de même accueilli en 2018 près de 150 bénéficiaires encadrés par une cinquantaine de collaborateurs. Elle est restée fidèle à son ADN. Le Bric-à-Brac, sa brocante de seconde main, et son restaurant rénové en 2017 ont été conservés comme ses vitrines privilégiées. Le SEMOLAC est, quant à lui, toujours sa mesure phare. L’ancien semestre de motivation a permis à 45 participants (sur 103) de trouver un contrat d’apprentissage en 2018. Ces jeunes qui peinent à entrer dans le monde professionnel entretiennent notamment les vélos en libre-service ou aident au nettoyage de la plage de Nyon.

Sur cette base solide, Pro-Jet entend construire l’avenir. «Nous avons modernisé le contenu de nos mesures pour nous mettre en phase avec notre temps», souligne Susanne Sinclair. Un responsable informatique de 22 ans a été engagé pour développer des ateliers digitaux. «Les métiers classiques se digitalisent, ajoute la directrice des services généraux. Les fleuristes peuvent offrir à leurs clients, par exemple, la possibilité de créer leur bouquet sur un écran.» Pour être employables dans le monde professionnel, les bénéficiaires de mesures doivent donc avoir de plus en plus des compétences dans les nouvelles technologies.

Un partenaire crédible

Les modifications apportées à l’organisation ont déjà eu des effets positifs en renforçant la crédibilité de Pro-Jet auprès des institutions prescriptrices des mesures. Coaching Ado (pour une population suivie par le Service de protection de la jeunesse) et Starter (pour les 18-25 ans envoyés par l’assurance invalidité) ont ainsi été dédoublés. «L’AI est en train de nous activer sur plusieurs mesures, ajoute Jennifer Duperret, directrice RH et pédagogie. Ce qui démontre la confiance en Pro-Jet et à son grand réseau d’entreprises utile à la réinsertion des populations visées. C’est très encourageant.»

Dans les mois à venir, une autre prestation sera également organisée sur demande cette fois-ci du Bureau cantonal de l’intégration. Elle visera à l’insertion professionnelle des jeunes migrants de 20 à 25 ans qui n’ont pas de formation. (24 heures)