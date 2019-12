Profusion de candidats à la Municipalité de Crassier

Six candidats se présentent à l’élection complémentaire à la Municipalité de Crassier, le 9 février, pour remplacer Muriel Moscato, qui a démissionné le 31 octobre, et Jean-Claude Grospierre, qui partira le 29 février 2020. Il s’agit de Wilfried Gruen, 60 ans, économiste, conseiller communal; Cédric Letailleur-Thinel, 46 ans, d’origine française, directeur des achats dans une compagnie maritime; Alexandre Legrain, 20 ans, étudiant en lettres à Genève, fondateur du Conseil des jeunes du district de Nyon et qui vient à ce titre de recevoir le Mérite citoyen de Nyon; Patrice Morin, 59 ans, économiste, conseiller communal; Françoise Mossaz Deler, 72 ans, secrétaire-comptable à la retraite; Alison Rochat, 55 ans, d’origine anglaise, avocate, conseillère communale.

À Bursinel, deux membres du Conseil général briguent le poste laissé vacant par Claude Golay, qui a siégé à l’Exécutif durant dix-huit ans. Nathalie Philipona, 41 ans, accueillante en milieu familial et vice-présidente du Conseil général, et Claude Verdon, 66 ans, ancien représentant pour la Cave de La Côte et membre de la Commission des finances. À Saint-Oyens aussi, deux candidats ont déposé une liste pour remplacer Isabelle de Pierpont. Dusko Kovacevic, 53 ans, ambulancier, et Raphaël Darbellay, 52 ans, directeur trésorerie dans une multinationale, sont tous deux de nouveaux habitants qui siègent au Conseil général et ont envie de s’engager pour leur Commune.

Enfin, trois Communes doivent compléter les rangs de leur Conseil communal. À Duillier, les quatre candidats pour quatre postes ont été élus tacitement, alors qu’à Coppet 14 personnes se sont mises sur une liste d’Entente communale pour décrocher l’un des trois sièges vacants. À Saint-Cergue, huit candidats sont en lice pour compléter l’organe délibérant de quatre élus.