Le projet de cave Schenk suscite deux oppositions

Après toutes les oppositions et recours qui ont ralenti son projet de construire un nouveau site de production (NSP) à Rolle, l’entreprise Schenk s’attendait à tout lors de l’enquête publique bouclée vendredi avec sept ans de retard sur le programme initial. Il n’y a finalement eu que deux oppositions, l’une de Swissgrid, purement formelle, et l’autre de Quel Rolle?, l’association qui était déjà au front pour contester le plan de quartier Gare-Nord-Schenk (comprenant le NSP et des bâtiments pour 580 habitants et 150 emplois), jugé trop volumineux.

Cette fois, l’opposition ne porte pas sur le fond du projet. «C’est une question formelle. Nous rappelons seulement que la procédure d’enquête concernant le réaménagement de la jonction de l’autoroute n’est pas terminée, explique Jean Prénat, secrétaire de l’association Quel Rolle?. Ces deux enquêtes sont liées. Cela veut dire que le permis de construire le NSP ne peut pas être délivré avant la fin de cette procédure parallèle.»

Municipalité sereine

Du côté de la Municipalité de Rolle, on prend la chose avec sérénité. «Il est évident que nous n’allons pas délivrer ce permis de construire avant que le plan de quartier soit entré en vigueur, et donc avant que toutes les autorisations de déplacer la bretelle d’autoroute soient obtenues auprès de l’OFROU (ndlr: Office fédéral des routes)», déclare Françoise Tecon-Hebeisen, municipale responsable de l’urbanisme. Le dossier contenant les réponses de l’OFROU aux quinze opposants à ces travaux sur l’autoroute est entre les mains du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).