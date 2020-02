Un propriétaire fait recours contre le résultat du référendum à Tolochenaz

Le 9 février dernier, les Tolochinois refusaient à 39 voix près le projet Sud Village, qui devait doter la zone industrielle du Molliau de logements pour quelque 2500 habitants supplémentaires. Cette densification, qui devait doubler la population du village, avait provoqué une véritable guerre de tranchées entre les tenants d’un fort développement de la commune et ceux qui craignaient un tel bond démographique. Dans ce contexte, même le Conseil communal avait refusé de trancher, laissant aux citoyens le loisir de choisir. Ce qu’ils ont fait en masse, puisque près de 66% des électeurs se sont déplacés aux urnes.

Ce vote serré n’a pas apaisé les esprits. L’un des six propriétaires immobiliers, Dominique Figuet, a décidé de faire recours contre le résultat du référendum. «Je suis le seul à habiter sur le site et je trouve que ce qui s’est passé durant cette campagne n’est pas admissible. Je demande un nouveau vote, afin que les Tolochinois puissent voter en toute connaissance de cause», explique le recourant. Dans le document déposé jeudi à la Chancellerie, il dénonce une campagne des opposants «faite d’inexactitudes, de désinformations, d’accusations extrêmement discutables».

Il regrette également les propos tenus dans la presse par Pierre Imhof, chef du Service du développement territorial (SDT). Ce dernier disait qu’aujourd’hui, ce projet ne serait pas validé par la Canton. Selon le recourant, «une autorité cantonale n’aurait pas dû accepter de s’exprimer quasiment à la veille du scrutin». Et de rappeler qu’à la base de ce projet, lancé il y a dix ans, c’est la Municipalité, totalement absente durant la campagne, qui avait demandé aux propriétaires d’étudier des logements sur cette zone industrielle.

Il relève encore un déséquilibre entre partisans et opposants dans le matériel de vote, ce dernier contenant en outre des chiffres erronés sur l’augmentation de la population: 3000 au lieu de 2500 et 5000 habitants à terme au lieu de 4300. Pour toutes ces raisons, Dominique Figuet estime que la volonté des votants n’a pas été libre et que cela a eu une influence déterminante sur le résultat du vote, qui était très serré.