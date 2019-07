Rafraîchi, Couvaloup 12 accueille désormais tous les publics

En entrant dans le bâtiment, on sent immédiatement les odeurs de peinture fraîche. Les travaux – que le temps avait rendus nécessaires – viennent de se terminer. Couvaloup 12 est ainsi prêt à rouvrir ses portes. En effet, le centre d’animation et de travail social – qui a plus de 35 ans – avait été provisoirement fermé il y a un peu moins d’une année, la Municipalité souhaitant lui donner un coup de jeune à l’heure d’en reprendre la gestion. «Nous avons voulu faire quelque chose de chaleureux, de plus lumineux et vivant», détaille Sylvie Podio, municipale chargée de la Cohésion sociale.

Une manière également d’ouvrir un nouveau chapitre. C’est d’ailleurs dans ce sens qu’un sondage a été lancé pour choisir le futur nom du centre. Ce ne sera donc plus Couvaloup 12, mais Espace Couvaloup ou Le Mille Cent-Dix.

Cette fermeture provisoire a également permis à l’Exécutif de définir clairement la vocation du lieu pour la suite. «Couvaloup 12 était jusque-là un centre pour les jeunes. Nous souhaitons désormais qu’il s’adresse à l’ensemble de la population, reprend Sylvie Podio. Nous avons également abaissé l’âge pour l’accueil libre de 12 à 10 ans.» Parmi les nouvelles activités, un Café Bienvenue a d’ores et déjà été lancé les mercredis matin. Il s’agit d’un projet d’intégration destiné aux femmes migrantes, pour échanger et s’informer sur la vie locale.

L’été dans les quartiers

Pour commencer cette nouvelle aventure, le centre pourra compter sur une équipe de cinq travailleurs sociaux à temps partiel. «Début août, nous serons presque au complet, puisqu’il ne manquera plus qu’une personne, révèle Yann Pugin, responsable de la nouvelle équipe. Pour l’heure, la parité est respectée, ce qui est idéal pour se rendre dans les quartiers, les sensibilités n’étant pas les mêmes.»

«Nous ne sommes pas des policiers, nous faisons avant tout un travail de prévention»

Les quartiers justement, c’est le programme de l’été. «Nous proposons des animations pour les 6-18 ans durant cinq samedis à différentes places de jeu. Nous allons également aller tous les mercredis dans les quartiers pour organiser des activités tout public. C’est pour nous une belle opération de visibilité, qui nous permet de nous faire connaître, de créer des liens et de montrer ce que nous faisons.» Et de préciser la mission des travailleurs sociaux. «Nous sommes là pour promouvoir le bien-vivre ensemble et favoriser le décloisonnement. Notre présence diminue la violence et les dégradations, estime Yann Pugin. Nous ne sommes pas des policiers, nous faisons avant tout un travail de prévention.»

Ouvert à la rentrée

Après une journée portes ouvertes le samedi 24 août qui permettra de découvrir le visage rafraîchi du centre (et de connaître le nom retenu), la nouvelle structure sera pleinement opérationnelle pour la rentrée scolaire. Avec un large panel d’activités. Des permanences Lire et écrire seront instaurées. Elles offriront un appui à la rédaction de courrier administratif. Entre cours pour les seniors, animations pour les jeunes, aide à la rédaction de CV ou ateliers informatique qui prônent les liens intergénérationnels, il y en aura pour tout le monde. «À terme, nous souhaitons encore renforcer certaines collaborations, notamment en lien avec l’orientation professionnelle», conclut Sylvie Podio. (24 heures)