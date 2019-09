Recours et référendum visent la place du Château de Nyon

Au début, seuls quelques riverains s’inquiétaient de l’aménagement provisoire en zone piétonne de la place du Château à Nyon, lancé par la Municipalité en février 2018. Le 17 juillet dernier, ils étaient 28 à déposer un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. À savoir neuf habitants du secteur, trois sociétés de services, une quinzaine de commerçants et l’association de défense du patrimoine Pro Novioduno, qui menace même de lancer un référendum si les juges devaient leur donner tort dans quelques mois.

L’idée des autorités est pourtant séduisante. Dans le cadre de son projet Cœur de Ville, qui consiste à réaménager des places publiques pour redynamiser le commerce et l’attrait du centre-ville, elle suggérait de remplacer les quatorze places de parking de courte durée situées côté Grand-Rue de la place par des terrasses de bistrots et zones de détente ombragées par arbres et voilages. De remplacer aussi les huit acacias qui ornent la terrasse surélevée de l’Auberge du Château par une pergola et de créer, côté château, quelques gradins avec un petit bassin (voir l'illustration ci-dessous).

En avril 2018, à l’heure de voter ces travaux, le Conseil communal, suivant une proposition du Vert Pierre Wahlen, décidait en plus de raser le podium loué par l’Auberge du Château afin de redonner cet espace au public et avoir plus de place pour des manifestations d’une certaine envergure. Pour cela, il avait gonflé le crédit à 521'000 francs.

Remis à l’enquête publique en janvier 2019, le projet suscitait cette fois l’opposition d’une quarantaine de commerçants, de riverains, puis une pétition forte de 367 signatures contestant la disparition des places de parc et des arbres avec le podium central.

Ce qui chiffonne les recourants, c’est le timing de ce projet comme son esthétique. Pour eux, il n’est pas opportun de piétonniser la place du Château au moment où la Ville lance le projet d’enterrement du parking de Perdtemps. «Ce chantier réduira les possibilités de parquer en ville. Au château, il vaudrait mieux attendre pour venir ensuite avec un aménagement définitif. Ce projet mérite une étude globale qui tient compte des bâtiments historiques et du caractère emblématique de cette place», résume leur avocat, Me Andrea Rusca.

Un projet précipité?

Pour les recourants, la démolition de la terrasse et la création d’un bassin sur un deck ne sont pas des aménagements provisoires, mais des transformations irréversibles. «En plus, la Municipalité veut y attirer la population avec 320 places en terrasses, mais celles-ci ne seront là que pendant les beaux jours et la place sera déserte en hiver», note Roland Goerg, un riverain qui s’inquiète aussi du regain des nuisances si ce vide permet de multiplier les manifestations.

Pour Georges Darrer, président de Pro Novioduno, la ville n’a pas besoin d’étendre cette place de fête puisqu’on a réussi à y caser la bulle Luna et encore, dimanche dernier, des stands pour fêter les 40 ans du Musée romain. «Cette esplanade donne une harmonie à la place, avec ses arbres qui apportent de la fraîcheur. La précipitation de la Municipalité laisse songeur, d’autant que personne ne sait quel sera le projet définitif.»

«Nous n’agissons pas de manière précipitée, mais coordonnée, car les différents éléments du projet Cœur de Ville doivent se faire en même temps pour créer une boucle des adresses, rappelle Maurice Gay, municipal de l’Urbanisme. L’esplanade était de toute façon condamnée, car c’est un obstacle à la revitalisation de la place. Enfin, les 400 places de parc de Perdtemps seront maintenues durant le chantier, on peut donc parfaitement supprimer les quatorze de la place du Château!»