«Le référendum sur les impôts était du populisme»

L’année 2019 a été compliquée pour la Ville de Nyon. Deux référendums (sur la hausse d’impôts et sur l’horaire des commerces) ont balayé des décisions des autorités, alors qu’un troisième (sur le plan de quartier de la Suettaz) a abouti et sera soumis au vote en février 2020. Les finances communales sont mal en point. Ce qui a provoqué un sensible ralentissement des projets et des investissements. Dans cette tourmente, le syndic Daniel Rossellat garde le cap et reste optimiste.

Est-ce que 2019 est une année de perdue?

Non, en tout cas pas. Certains projets ont été concrétisés: le complexe du Cossy a été inauguré. C’est un magnifique objet pour les écoles, pour le parascolaire, pour le sport. Le chantier de l’Usine à Gaz avance bien, ce qui nous laisse à penser que les travaux seront finis dans une année. Il y a aussi deux ou trois avancées. La politique du logement a été validée avec l’acceptation de l’objectif logement et l’engagement d’un délégué.

Ce sont quand même des projets lancés avant l’année 2019…

On avance aussi sur d’autres projets. Nous présenterons début janvier celui du centre sportif de Colovray en demandant un crédit de construction. Nous avons aussi fini le mandat d’études parallèles pour enterrer le parking de Perdtemps. Ça va prendre quelques années et les avancées ne sont pas forcément spectaculaires, il n’empêche, on en parle depuis cinquante ans et le projet n’a jamais été aussi près d’être réalisé.

Nous sommes tout de même arrivés à la fin d’un cycle de grandes constructions et en train de travailler sur les chantiers du début des années 2020. Je pense notamment à l’extension du Musée du Léman, qui est bloquée au Tribunal fédéral. Au vu des finances communales, ce n’est pas plus mal que ces projets soient reportés dans le temps.

Nyon bat des records avec ses référendums à répétition. Est-ce que cela discrédite les autorités politiques?

Celui sur les horaires des commerces portait sur un sujet extrêmement dogmatique. Nous étions dans une situation de blocage et nous avons demandé au Conseil communal de prendre position. Le référendum a dans ce cas-là parfaitement joué son rôle. Une partie des gens n’était pas d’accord, et c’est le jeu. Je regrette le résultat, car la concession demandée aux employés n’était à mes yeux pas si grande.

Les impôts, c’était du populisme. Ce qui n’est pas normal, c’est que ce soient des représentants du Conseil communal qui montent en première ligne. Ils ont perdu devant le Conseil communal et ils lancent la machine à dire non. En même temps, ce référendum a permis une profonde réflexion. Notre ville est maintenant obligée d’économiser là où ça fait mal. Les gens ont pu se rendre compte que ce n’était pas indolore.

«Est-que le Conseil va dire non à tous les sportifs qui attendent depuis si longtemps la réalisation du complexe de Colovray? Il faudra oser dire non, à quelques mois des élections» Daniel Rossellat, syndic de Nyon

Les autorités sont-elles encore en phase avec la population?

Le rôle d’une autorité est d’agir de manière responsable. Pas forcément dans le sens populiste. Dans le référendum, les arguments pour démolir un projet sont toujours beaucoup plus forts et faciles. Cependant, ça fait partie de nos outils démocratiques et on doit le respecter.

La Municipalité a peu de soutien au sein du Conseil communal, alors que les deux instances ont la même majorité. N’est-pas un problème?

Avec deux PLR élus à la Municipalité parmi les ténors du parti, je m’attendais à une attitude plus positive de leur groupe. J’espérais une sorte de dynamisme à la vaudoise entre les socialistes et le PLR, qui entre eux ont quatre élus sur sept à la Municipalité. Cet espoir est aujourd’hui déçu. Le PLR soutient faiblement, voire pas, ses propres municipaux. Il se comporte plus comme un parti d’opposition qu’un parti de gouvernement. Cette situation est particulière.

Pour le reste de la législature, avec les finances de la Ville, y aura-t-il encore des projets?

On a encore dix-huit mois et j’ai bien l’intention de travailler jusqu’au dernier jour de la législature, qui est au 30 juin 2021. Nous avons des projets, et c’est le moment d’en amener un certain nombre devant le Conseil communal. L’assemblée devra se prononcer ensuite sur certains d’entre eux, comme Colovray ou Perdtemps. Est-que le Conseil va dire non à tous les sportifs qui attendent depuis si longtemps la réalisation du complexe de Colovray? Il faudra oser dire non, à quelques mois des élections.