La Région de Nyon coupe dans le sport

«Le budget a été resserré.» Gérald Cretegny, président de la Région de Nyon, préfère ce terme quand on évoque les coupes budgétaires. Son entité a pourtant fait des choix pour l’année 2020. Le grand perdant sera le sport, qui voit son enveloppe fondre comme neige au soleil. De 50'000 francs, celle-ci passe à 8000 francs qui serviront à financer le Mérite sportif du district organisé en collaboration avec les Villes de Gland et de Nyon. Exit le soutien ponctuel aux manifestations (Dôlapo, course cycliste de la Barillette, étape nyonnaise du Tour du Pays du Vaud, etc.) et aux sportifs d’élite.

«Le budget pour le sport est si petit que si on coupait un peu, il ne restait plus assez pour faire quelque chose de correct, souligne Gérald Cretegny. Mais nous reviendrons avec un nouveau concept prochainement.» Une étude sur la politique sportive de la Région de Nyon est en cours. «Nous déposerons un préavis avec un budget chiffré et les Communes devront se déterminer», explique Gérard Produit, en charge du dossier au sein du comité directeur.

La culture aussi

La culture sera aussi impactée avec une diminution des aides ponctuelles. Les subventions liées à une convention, comme Le Far, Visions du Réel, le Casino de Rolle ou l’Usine à Gaz, ne sont pas concernées.

Il n’empêche, mercredi soir, après avoir validé le budget, l’assemblée des délégués a accepté une réponse à un postulat qui permettra un plus large spectre pour l’octroi d’aides culturelles. Jusque-là, les soutiens de la Région étaient destinés aux professionnels essentiellement. Désormais, ils pourront aussi être octroyés à des sociétés locales, sous condition. «Nous donnerons moins mais à un plus grand nombre de bénéficiaires», résume Gérard Produit.

Faire plus avec moins d’argent. La Région devra intégrer ce principe dans l’ensemble de son organisation à moins d’augmenter ses cotisations aujourd’hui fixées à 20fr. par habitant. Le contexte politique ne s’y prête pas, de nombreuses Communes affichant des finances dans le rouge. Le comité directeur a entrepris une analyse en profondeur de son fonctionnement et se questionne ainsi sur les missions de l’association. Les résultats de cette remise en question seront présentés au premier semestre 2020.