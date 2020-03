A chacun ses règles sur les passages combinés piétons et vélos

Un étrange passage pour piétons a fleuri sur la route de l’Étraz, à Prangins. Sur ce long tronçon de 1200 mètres, dont le réaménagement touche à sa fin, on a dessiné en un endroit les traditionnelles bandes jaunes pour les bipèdes, mais elles sont bordées d’un côté par une bande permettant aussi aux vélos de traverser la route. Située peu avant le giratoire menant au village, quand on vient de Nyon, cette traversée offre une mixité relativement nouvelle dans la panoplie des signalisations routières du canton.

«J’ai voulu la création d’un nouveau passage à cet endroit, car il est situé au débouché d’un chemin qui vient à travers champs de l’Agroscope de Changins et qui est très fréquenté par promeneurs et cyclistes», explique Denys Chevalier, municipal de la Mobilité.

Solution mixte privilégiée

La Direction générale de la mobilité et des routes a privilégié cette solution mixte, qui a déjà été mise en œuvre en différents endroits du canton, notamment sur la RC1 à Écublens pour faciliter les traversées des étudiants entre l’UNIL et l’EPFL et les zones sportives et de loisirs du bord du lac. On en trouve encore d’autres, par exemple à la place de l’Ours à Lausanne, ou sur la route de Signy, à Nyon, à la hauteur du Cossy et de la Petite-Prairie.

«En général, nous cherchons au maximum à sortir les cyclistes des giratoires, qui sont difficiles à franchir pour les vélos, en termes de sécurité, rappelle Laurent Tribolet, chef de la Division entretien. Sur celui de Prangins, cela n’a pu se faire que partiellement, en raison de l’exiguïté de la chaussée en direction de Nyon. Un élargissement sur les terres de Changins n’était pas possible, car cela aurait mordu sur des surfaces d’assolement. Comme il n’y a pas la place de faire une bande cyclable de l’autre côté, l’alternative était de faire ce passage en traversée pour les vélos afin de leur faciliter un retour sur l’entrée du village.»

À chacun sa règle

À l’heure où le développement de la mobilité douce donne des ailes aux cyclistes, dont un bon nombre n’hésitent pas à emprunter les passages pour piétons pour changer de côté de route ou éviter un feu rouge, cet aménagement a le mérite de séparer clairement le flux des usagers. Mais à ces passages combinés, piétons et vélos ne sont pas soumis au même régime.

Selon l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), les piétons ont, sur les passages qui leur sont réservés, la priorité par rapport aux voitures. En revanche, les cyclistes qui veulent traverser doivent céder la priorité aux véhicules. Une règle qui leur est rappelée par le marquage au sol de petits triangles jaunes indiquant un cédez-le-passage et le sigle d’un vélo dans la zone d’attente. Un marquage qui doit encore être rajouté sur le passage de Prangins.

Utile, mais pas partout

Certains craignent que ce type d’aménagement ne sème la confusion. «Il y a effectivement un danger à ce que les cyclistes, qui méconnaissent encore cette règle et découvrent ce genre de passage, s’y engagent directement en suivant les réflexes des piétons», admet Raphaël Charles, président de Pro Vélo LaCôte.

L’avantage du système, c’est que ce sas pour traverser une route permet de créer pour les cyclistes une continuité là où il n’y en a pas. «Il est utile à certains endroits, pour franchir une route importante ou changer de côté quand une piste cyclable s’arrête. Sinon, cela n’a pas de sens», estime le représentant du lobby des cyclistes.

En d’autres lieux, ces passages combinés sont déjà très en vogue. À Kyoto, notamment, où les cyclistes japonais peuvent en sus rouler à contresens dans toutes les rues à sens unique.