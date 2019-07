Rénové, le manège d’Apples se classe parmi les grands

Alors que 1000 départs sont prévus ce week-end lors du concours hippique d’Apples, le centre équestre de l’Écurie Barbeau s’inscrit une fois de plus comme un grand de Suisse romande. «C’est la sixième fois que le challenge a lieu chez nous et la deuxième fois consécutive», confirme Christophe Barbeau, propriétaire du manège. Au programme à Apples depuis jeudi et jusqu’à dimanche, le championnat suisse de poney, mais aussi de nombreux challenges régionaux où des cavaliers brevetés et des «grands» nationaux, à l’image de Pierre Kolly, vont se relayer sur le terrain.

Si un événement comme celui-ci est marqué par un moment de partage, c’est aussi l’occasion pour le centre équestre de présenter ses atouts. «C’est une jolie vitrine pour nous», développe celui qui a repris la gestion des lieux il y a dix ans. «Nous arrivons à bout touchant d’un processus de rénovation (ndlr: investissement de l’ordre de 1,5 million) et nous pouvons ainsi mettre en avant notre capacité d’accueil et nos infrastructures.»

Mais qui dit événement à portée nationale dit travail de longue haleine. «Cela fait six mois que nous préparons le terrain, relate Christophe Barbeau. Cette compétition est notre manifestation phare de l’année et nous ne prévoyons pas d’en organiser d’autres de cette ampleur pour le moment. Nous avons réussi à mobiliser une cinquantaine de bénévoles, qui sont surtout issus de notre clientèle, et plusieurs sponsors mais ce n’est pas évident de trouver du monde pour nous aider à mettre sur pied un tel concours hippique.»

Dans tous les cas, à 53 ans, l’ancien cavalier international peut se targuer d’inscrire Apples comme un endroit propice aux compétitions nationales et qui – à l’image du championnat Suisse de ce week-end – propulse le manège comme lieu incontournable du monde hippique helvétique.

Il faut relever que la FSSE, la Fédération suisse des sports équestres, fait partie des dix plus grandes faîtières sportives du pays, avec 552 manifestations (régionales et nationales) et 5636 épreuves en 2018. 70'000 passionnés sont actifs (1,8% de la population des 15 à 65 ans) dans le monde équestre, dont 11'000 détenteurs de brevets qui participent régulièrement aux compétitions. Le canton de Vaud n’est pas en reste puisque cinq centres (Cheseaux-sur-Lausanne, Chalet-à-Gobet, Signy, La Tour-de-Peilz et Apples) organisent chaque année des concours hippiques nationaux. Ainsi, cette saison sera encore marquée par un concours de saut d’obstacles du 1er au 11 août au Chalet-à-Gobet (1000 participants attendus) et le concours annuel à la Tour-de-Peilz, le premier week-end de septembre.