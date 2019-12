Le repas de Noël pour les gens seuls de Morges se pérennise

«On se réjouit vraiment de remettre le couvert. Ce qu’on fait a du sens, on est dans la vraie dimension de Noël», estime Philippe Poulin, président du comité d’organisation de Pas seul à Noël. L’événement, qui réunit une petite centaine de personnes chaque 24 décembre au soir, avait traversé une contrariété fin 2017, avec le retrait de l’ancienne équipe après une décennie d’activité. Mais rapidement un petit groupe s’était manifesté pour reprendre le flambeau. Ce nouveau souffle avait contribué à sauver un repas permettant aux personnes seules de passer Noël entourées.

Après une première édition jugée réussie en 2018 (65 convives), les organisateurs semblent plus motivés que jamais à l’aube de leur seconde soirée. «Le comité et les bénévoles restent les mêmes. Et tous nos partenaires ont renouvelé leur soutien. On en a même plus qu’auparavant», se réjouit Philippe Poulin.

Des premiers retours positifs

Cette année, la nouveauté est avant tout administrative. «Nous sommes désormais une vraie association à but non lucratif, précise le président. La suggestion est venue de la Commune. Ce statut nous donne plus de crédit vis-à-vis de ceux qui nous soutiennent. Avant, il s’agissait de privés qui organisaient une soirée. Les gens ne savaient pas forcément où allaient l’argent et les dons.»

Alors que les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er décembre (079 926 58 66 ou info@passeulanoel.ch), les premiers retours sont positifs. «En quarante-huit heures, on avait déjà une quinzaine de demandes. Ça réagit, c’est bien!» conclut un président visiblement heureux et paré pour… mettre l’ambiance! «Au comité, on est plusieurs à faire de la musique. L’an dernier, on a joué et les gens chantaient, les paroles étant projetées sur un mur. On avait prévu de faire une quinzaine de minutes, mais les personnes présentes ont tellement aimé qu’on en a fait quarante-cinq en improvisant. Cette année, nous avons étoffé notre répertoire!»

Un rendez-vous similaire

Il n’y a pas qu’aux Caves de Couvaloup, à Morges, qu’on va festoyer le 24 décembre. À Aubonne, on retrouve Noël ensemble, un événement organisé par l’Église évangélique réformée du canton de Vaud. «Cette année, ce sera notre sixième édition, précise Anita Baumann, responsable de la manifestation. La salle étant plutôt petite, nous pouvons accueillir jusqu’à 50 convives.» Et le repas est gratuit (inscriptions: 079 192 46 42 ou anita.baumann@eerv.ch). «Il y a un chapeau à la sortie, mais notre idée est que personne ne devrait renoncer à un réveillon de Noël pour une question d’argent.» Grâce au soutien de communes et de commerçants, les comptes ont toujours été équilibrés.